MotoGP, Marco Bezzecchi: “La moto è migliorata, ho pensato di poter passare anche Alex Marquez”

Un davvero ottimo Marco Bezzecchi ha conquistato la terza posizione in occasione della Sprint Race valida per il GP d’Olanda, decimo appuntamento del Motomondiale 2025 di MotoGP in scena questo fine settimana presso il mitico circuito di Assen.

Grande performance per il pilota romagnolo in sella all’Aprilia, scatenato fin dalla partenza con un sorpasso prima su Bagnaia e, successivamente, sulla Yamaha di Fabio Quartararo, prima di insidiare anche la Gresini di Alex Marquez, poi (come sempre) secondo dietro al fratello Marc Marquez. Una volta arrivato al parco chiuso, il centauro ha commentato quanto fatto.

“Fantastico, era da tanto che non salivo sul podio, non c’era modo migliore di tornare – ha detto il “Bezz “- Mi piace la pista, così come i fan che mi supportano. Sono stato molto veloce. Ad un certo punto pensavo anche di poter attaccare Alex, ma ho perso un po’ l’anteriore“.

Successivamente, ai microfoni di Sky Sport Italia, il pilota ha analizzato più a fondo la sua prova: “Sono contento, sapevo quanto era importante fare una buona qualifica che è stato il nostro tallone d’Achille nelle ultime gare. Sono riuscito a fare un po’ meglio anche se non basta perché gli altri riescono a fare qualcosina in più sempre Gara lunga? Non saprei. Nella Sprint si dà la vita e sono arrivato bene con la posteriore e male con quella davanti, cosa che non mi aspettavo. Quando ho passato Quartararo ero carichissimo, ho fatto un giro e mezzo pazzesco subito dopo per prendere Alex, lì però mi si è chiusa alla tre. Domani si gestirà di più, ma di solito Pecco, Quartararo o Diggia, sono tutti messi meglio. Possiamo fare un bel lavoro, ma sarà dura”.

In ultimo Bezzecchi ha aggiunto: “La moto è migliorata ma nell’ultima parte di pista ho dei movimenti sulla parte posteriore che si trasferiscono un po’ nel davanti. La moto si muove e questo mi scombussola. Non pensavo comunque di essere così competitivo, le modifiche fatte hanno fruttato. Adesso dobbiamo solo calmarla ancora un po‘”.