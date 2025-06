MotoGP, Marco Bezzecchi: “Ho provato a mettere pressione a Marquez, ma è stato perfetto”

Termina con un secondo posto il weekend, importantissimo, di Marco Bezzecchi. Il pilota dell’Aprilia ha confermato quanto di buono visto già nella Sprint, conquistando il piazzamento d’onore nella gara lunga del GP d’Olanda, decimo atto del Motomondiale 2025 di MotoGP andato in scena quest’oggi sul tracciato di Assen.

Davvero una prestazione di pregevole caratura quella del romagnolo, il quale nonostante degli evidenti problemi di stabilità ha provato fino all’ultimo di insidiare il solito Marc Marquez, ovviamente vincitore della gara. Sul podio anche Francesco Bagnaia, il quale non è potuto materialmente andare oltre al gradino più basso.

Il nativo di Rimini, una volta arrivato al parco chiuso ha commentato a caldo quanto fatto: “È stata una Bellissima gara – ha detto il “Bezz” – anche se la partenza non è stata delle migliori sono riuscito a passare Franco, mettendomi nel gruppo dei migliori. Ho recuperato così Pecco. Mi sono messo a spingere. Ad inizio gara io e Marc eravamo più in gestione; io volevo stargli dietro per tenere la pressione sul davanti, non avevo mai provato la dura dietro. A metà gara lui ha cambiato passo, io ho cercato di agganciarmi, ero forte nella staccata della chicane ma mai vicino da poterci provare. Ho provato comunque a mettergli pressione, ma lui è stato perfetto. Era un botto che non facevo podio sabato e domenica“.

Bezzecchi ha quindi proseguito: “Alla fine mi sembrava di essere veloce nel t3 dove abbiamo lavorato tanto questo weekend, abbiamo sistemato le linee e corretto la guida. Io lo prendevo sempre sul cambio di direzione verso la quindici, lui sulle curve a sinistra va fortissimo: è difficile rimanere attaccati senza rischiare. Io mi sono divertito, ho spremuto la moto al massimo. Noi soffriamo di stabilità nel veloce, quando la tiriamo su la soffriamo. Non si arriva mai stabili per fare una stoccata bella concreta. Pecco non ha fatto la quindici fortissima e l’ho passato, lui invece la faceva perfetta. Ho imparato molto, spero possa servirgli per il futuro“.