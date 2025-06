MotoGP, Marco Bezzecchi davanti a tutti al Mugello nel warm-up del GP d’Italia

Si è aperta ufficialmente l’ultima giornata del la nona tappa stagionale del Motomondiale 2025: per il GP d’Italia, al Mugello, si è disputato, infatti, il warm-up della MotoGP, con 10′ a disposizione dei piloti per gli ultimi ritocchi in vista della gara, che scatterà alle ore 14.00.

Davanti a tutti si pone un italiano, Marco Bezzecchi, che con l’Aprilia fa segnare il crono di 1’45.857, andando a precedere la Ducati del leader del Mondiale, lo spagnolo Marc Marquez, staccato di 0.094, mentre è leggermente più attardato l’altro azzurro Fabio Di Giannantonio, terzo a 0.204.

In questa alternanza tra Italia e Spagna segue l’altro Marquez, Alex, quarto a 0.240, davanti ad un altro italiano Franco Morbidelli, quinto a 0.378. Purtroppo non fa segnare un buon riscontro cronometrico Francesco Bagnaia, il quale deve accontentarsi del 19° posto a 0.976.

CLASSIFICA WARM-UP GP ITALIA MOTOGP 2025

1 72 M. Bezzecchi 1’45.857

2 93 M. Marquez +0.094

3 49 F. Di Giannantonio +0.204

4 73 A. Marquez +0.240

5 21 F. Morbidelli +0.378

6 54 F. Aldeguer +0.396

7 37 P. Acosta +0.398

8 5 J. Zarco +0.405

9 20 F. Quartararo +0.425

10 23 E. Bastianini +0.578

11 88 M. Oliveira +0.593

12 12 M. Viñales +0.657

13 33 B. Binder +0.803

14 43 J. Miller +0.819

15 42 A. Rins +0.829

16 25 R. Fernandez +0.879

17 36 J. Mir +0.900

18 30 T. Nakagami +0.926

19 63 F. Bagnaia +0.976

20 79 A. Ogura +1.586

21 32 L. Savadori +1.605

22 35 S. Chantra +2.247