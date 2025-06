MotoGP, Marc Marquez vince in scioltezza la Sprint del Mugello. 3° uno spento Bagnaia

Marc Marquez completa un sabato perfetto al Mugello e, dopo aver stampato una pole position (la n.100 in carriera) da record in qualifica, vince con autorità anche la Sprint del Gran Premio d’Italia 2025 di MotoGP. Per il fuoriclasse catalano si tratta dell’ottavo successo stagionale nelle gare brevi (su nove disputate), a testimonianza di una superiorità schiacciante in questo format sul resto della concorrenza.

L’otto volte campione iridato ha rimediato ad una partenza negativa (è scattato in leggero ritardo allo spegnimento dei semafori per effettuare una regolazione in extremis) con una gran staccata all’interno in curva 1 e ad un ottimo primo giro, riportandosi subito in scia alla coppia di testa e sbarazzandosi successivamente di Francesco Bagnaia e di suo fratello Alex con dei sorpassi impeccabili.

Marc si è poi limitato a gestire la seconda metà della corsa, mantenendo sempre un margine di sicurezza sugli inseguitori e arrivando alla bandiera a scacchi davanti alla Ducati GP24 Gresini di Alex e alla GP25 ufficiale di Pecco, calato progressivamente dopo una grande partenza dovendosi difendere nel finale dal rientro della KTM di Maverick Viñales ma salvando la tripletta della Casa di Borgo Panigale.

Dietro ai primi quattro in classifica troviamo un terzetto di italiani composto nell’ordine da Fabio Di Giannantonio 5°, Marco Bezzecchi 6° in rimonta con l’Aprilia e Franco Morbidelli 7°. A punti anche Raul Fernandez 8° e Fermin Aldeguer 9°, mentre sono caduti nel primo giro di gara Johann Zarco, Brad Binder e Pedro Acosta.

Grazie a questo risultato, Marc Marquez rafforza la sua leadership nel Mondiale allungando a +35 su Alex Marquez, +98 su Bagnaia, +127 su Morbidelli, +141 su Di Giannantonio (cinque piloti Ducati in top5), +148 su Zarco e +162 su Bezzecchi.