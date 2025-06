MotoGP, Marc Marquez vince anche la Sprint di Assen davanti ad Alex. Terzo Bezzecchi, delude Bagnaia

Marc Marquez fa sul serio quando più conta e si conferma praticamente imbattibile nelle manche del sabato, vincendo al TT di Assen la nona Sprint dell’anno (su dieci disputate) in occasione del Gran Premio d’Olanda 2025, valevole come decimo appuntamento stagionale del Mondiale MotoGP. Il fenomeno di Cervera ha saputo alzare l’asticella dopo il quarto posto in qualifica, trovando una partenza eccezionale e tenendo la prima posizione dal primo all’ultimo giro.

L’otto volte campione iridato, dopo essersi sbarazzato del pole-man Fabio Quartararo (caduto poi nel finale con la Yamaha mentre era in lotta per un piazzamento nella top3), ha resistito per tutta la corsa al forcing del fratello Alex facendo la differenza come di consueto nelle curve a sinistra e compensando così un ritmo non così devastante come in altre occasioni per conservare fino in fondo la testa della gara.

Alle spalle dell’ennesima doppietta firmata dalla famiglia Marquez si è inserito in terza posizione un ottimo Marco Bezzecchi con l’Aprilia, unico intruso in una top5 composta da quattro Ducati. Il Bez ha preceduto gli altri azzurri Fabio Di Giannantonio (4° con una buona rimonta) e Francesco Bagnaia, il quale si è dovuto accontentare di un deludente quinto posto pagando dazio sin dai primi giri e non riuscendo mai ad accendersi nonostante il convincente ritmo espresso nelle prove libere.

Grazie al risultato della Sprint olandese, Marc Marquez allunga in vetta alla classifica generale con un vantaggio di 43 punti su Alex Marquez, 117 su Bagnaia, 152 su Morbidelli, 156 su Di Giannantonio e 181 su Bezzecchi.

CLASSIFICA SPRINT GP OLANDA MOTOGP 2025

1 12 93 Marc MARQUEZ SPA Ducati Lenovo Team DUCATI 20’02.150 176.8

2 9 73 Alex MARQUEZ SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 20’02.501 176.7 0.351

3 7 72 Marco BEZZECCHI ITA Aprilia Racing APRILIA 20’03.397 176.6 1.247

4 6 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 20’04.419 176.4 2.269

5 5 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 20’04.836 176.4 2.686

6 4 12 Maverick VIÑALES SPA Red Bull KTM Tech3 KTM 20’06.224 176.2 4.074

7 3 54 Fermin ALDEGUER SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 20’11.214 175.4 9.064

8 2 21 Franco MORBIDELLI ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 20’11.309 175.4 9.159

9 1 37 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 20’13.219 175.6 11.069

10 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 20’13.293 175.1 11.143

11 5 Johann ZARCO FRA CASTROL Honda LCR HONDA 20’13.477 175.1 11.327

12 88 Miguel OLIVEIRA POR Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 20’14.297 175.0 12.147

13 23 Enea BASTIANINI ITA Red Bull KTM Tech3 KTM 20’17.440 174.6 15.290

14 43 Jack MILLER AUS Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 20’18.049 174.5 15.899

15 42 Alex RINS SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 20’18.140 174.5 15.990

16 32 Lorenzo SAVADORI ITA Aprilia Racing APRILIA 20’18.857 174.3 16.707

17 79 Ai OGURA JPN Trackhouse MotoGP Team APRILIA 20’19.704 174.2 17.554

18 41 Aleix ESPARGARO SPA Honda HRC Castrol HONDA 20’29.437 172.8 27.287

19 35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda LCR HONDA 20’34.591 172.1 32.441

Non classificati

20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 13’54.806 176.2 4 laps

25 Raul FERNANDEZ SPA Trackhouse MotoGP Team APRILIA 2’04.551 131.2 12 laps

36 Joan MIR SPA Honda HRC Castrol HONDA