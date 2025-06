MotoGP, Marc Marquez veloce ma frenato dalle cadute ad Assen. Venerdì incoraggiante per Bagnaia

Al netto di un meteo abbastanza incerto e variabile che rischia di scompaginare i valori in campo soprattutto nella giornata di sabato (in cui c’è un minimo rischio pioggia), il weekend di Assen si preannuncia abbastanza combattuto e non scontato alla luce dei riscontri del venerdì. Marc Marquez resta il favorito per la vittoria nella Sprint ed in gara, ma la doppia caduta odierna può lasciare degli strascichi a livello fisico e soprattutto di confidenza.

L’otto volte campione del mondo, dominatore assoluto di questa prima metà di stagione in MotoGP, è andato molto forte oggi sia a livello di ritmo che di time-attack scivolando però due volte e dimostrando quindi di essere più al limite rispetto ad altre piste. Il fenomeno di Cervera, consapevole di poter gestire un ampio vantaggio in classifica generale, potrebbe anche accontentarsi di un buon piazzamento tra Sprint e gara senza correre il rischio di fare uno zero e soprattutto di farsi male compromettendo magari i prossimi Gran Premi.

Francesco Bagnaia ed Alex Marquez sarebbero i primi indiziati per poter approfittare al meglio di un Marc non al 100%, per quanto visto sin qui nel 2025 e anche per il potenziale di entrambi sulla pista neerlandese. Pecco ha disputato infatti un venerdì abbastanza incoraggiante, concentrandosi quasi esclusivamente sul passo e dimostrando davvero un ottimo ritmo con gomme usate.

Alex non è mai riuscito a mettere insieme dei long-run significativi, facendo comunque intravedere degli spunti notevoli e brillando nel time-attack con il secondo miglior tempo assoluto alle spalle della Yamaha di Fabio Quartararo, forte candidato alla quarta pole position stagionale ma ancora alla ricerca di un salto di qualità nella gestione delle gomme sulla lunga distanza. Possibili alternative a Ducati anche l’Aprilia di Marco Bezzecchi, finalmente competitivo sul giro secco, ma anche le KTM.