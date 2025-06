MotoGP, Marc Marquez: “Un weekend fantastico! Oggi ho corso con concentrazione massima”

Era il chiaro favorito e così è stato. Marc Marquez ha vinto il Gran Premio di Aragon, ottavo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2025. Sul tracciato denominato MotorLand di Alcaniz il pilota del team Ducati Factory ha dominato la scena, vincendo in carrozza la gara di casa, senza mai dare la sensazione di spingere al massimo, gestendo moto e rischi nel migliore dei modi. Non vinceva dalla gara di Lusail, si è rifatto ampiamente.

Marc Marquez ha vinto con 1.1 secondi su Alex Marquez, mentre completa il podio Pecco Bagnaia a 2.0. Quarto Pedro Acosta a 7.6, quinto Franco Morbidelli a 10.3, mentre è sesto Fermin Aldeguer a 11.8. Settima posizione per Joan Mir a 14.9, ottava per Marco Bezzecchi a 16.0, quindi nono Fabio Di Giannantonio a 18.3, mentre completa la top10 Raul Fernandez a 19.1.

Al termine della gara odierna il pilota otto volte vincitore ad Aragon ha raccontato le sue sensazioni ai microfoni di Sky Sport: “Senza dubbio un fine settimana fantastico. Sono sempre stato in testa, sin dalla prima sessione, ma sessione dopo sessione tutti si sono avvicinati. Per esempio oggi mio fratello Alex e Pecco Bagnaia avevano un ritmo molto simile al mio. Sono felice di avere centrato questo successo che mi regala altri punti importanti per la classifica generale”.

Il Cabroncito prosegue nel suo racconto: “Come ho fatto a vincere? L’ho detto anche a Gigi Dall’Igna dopo aver tagliato il traguardo: ho corso con concentrazione massima dal primo all’ultimo giro. Alex e Pecco erano veloci, ma io non ho voluto correre il minimo rischio, né dare loro chance di avvicinarsi. Dopo gli errori delle ultime gare oggi non volevo commettere il minimo passo falso. Ci tenevo particolarmente a fare bene”.