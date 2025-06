MotoGP, Marc Marquez: “Sorpreso dal feeling col Mugello, ero più preoccupato da Alex che da Bagnaia”

Marc Marquez si conferma micidiale nelle Sprint Race di questa stagione di MotoGP, conquistando il nono successo in questo format al Mugello, nel nono appuntamento del Mondiale 2025 di MotoGP. Sul circuito toscano, nonostante una dimenticanza poco prima del via (attivazione del launch control all’ultimo), il ’93’ si è confermato superiore alla concorrenza e si è imposto sulle colline toscane.

L’asso nativo di Cervera, in poco meno di due tornate, è stato in grado di recuperare posizioni su posizioni, conquistando il primato della Sprint grazie a una staccata molto profonda alla San Donato. Alla fine della fiera, l’affermazione attesa si è concretizzata davanti alla Ducati Gresini del fratello Alex e di Francesco Bagnaia. Con questo risultato, Marc ha rafforzato la propria leadership in classifica mondiale: 245 punti, rispetto ai 210 Alex e ai 147 di Pecco.

“Non so effettivamente cosa sia accaduto in partenza. Nel senso, so che il launch control non era attivo, ma è anomalo che ciò si sia verificato. L’obiettivo era fare punti, non pensavo di vincere all’inizio del fine-settimana, ma abbiamo regalato un grande spettacolo“, ha raccontato Marquez a caldo.

Ai microfoni di Sky Sport ha aggiunto: “Alla prima curva ho recuperato l’errore dell’inizio, ho fatto io confusione nell’attivazione del launch control. Oggi poi il passo c’era e questo mi ha fatto fare questa rimonta. Sorpreso dal feeling al Mugello. Oggi mi sentivo bene, vediamo domani col serbatoio pieno. Da ieri ad oggi abbiamo fatto uno step in avanti, capisco cosa mi serve su questa moto per andare forte. Questo è importante, al pari di una maggior conoscenza col tecnico. Una confidenza che veniva dalla FP2, dove abbiamo lavorato bene. In questa Sprint mi preoccupava più Alex di Bagnaia, che perché Pecco va meglio di domenica. Ho pensato di attivare all’ultimo il launch control perché avrei potuto perdere ancora più tempo senza“.