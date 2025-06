MotoGP, Marc Marquez riconquisterà il Mugello dopo 11 anni? Bagnaia cerca lo scatto d’orgoglio

Il Gran Premio d’Italia 2025 di MotoGP avrà luogo a partire dalle ore 14.00 odierne. Il tema principale della gara odierna è rappresentato da Marc Marquez, che cercherà di tornare al successo al Mugello dopo ben 11 anni. Il dato ha del clamoroso se si pensa a quanto ha vinto lo spagnolo nell’arco della sua carriera. Tuttavia, l’autodromo toscano ha sovente respinto il catalano, ammiccando ad altri centauri.

L’argomento è d’attualità perché ieri, nella Sprint, il trentaduenne iberico ha dato l’ennesima dimostrazione di superiorità assoluta in questa stagione. Pur partendo male, El Trueno de Cervera ha effettuato un sorpasso dopo l’altro, imponendosi per l’ottava volta in nove gare dimezzate. Dunque, se queste sono le premesse, è evidente come il #93 sia il favorito assoluto per l’affermazione pesante, quella del GP vero e proprio.

Chi può provare a infastidirlo? Bisogna concedere credito a Francesco Bagnaia, nonostante ieri abbia dovuto incassare una secca delusione. Pecco era certamente convinto di poter dare filo da torcere al compagno di box, ma alla fine si è dovuto accontentare dell’ennesimo terzo posto, alle spalle di ambedue i fratelli Marquez (a proposito, per Alex siamo arrivati a 12 piazze d’onore su 17 appuntamenti agonistici tra Sprint e GP!).

Non lo si scrive per piaggeria o per generare un’attesa posticcia. Il ventottenne piemontese merita rispetto e considerazione per due motivi. In primis sappiamo bene come sulla distanza piena sia sempre più competitivo rispetto alla prova dimezzata, le testimonianze in merito si sprecano. In seconda istanza, il Mugello è una delle sue piste preferite (ha vinto le ultime tre edizioni), mentre chi pilota la moto gemella non ha mai amato il contesto toscano.

Diciamo che se anche oggi l’italiano dovesse inchinarsi allo spagnolo, allora sarebbe verosimilmente la pietra tombale su qualsiasi residua velleità di restare in corsa per il Mondiale (salvo imprevisti di sorta, ma quelli sono… imprevedibili per definizione!). Viceversa, il quarto successo di fila nel GP d’Italia rappresenterebbe la proverbiale iniezione di fiducia, nonché un lampo dell’orgoglio di chi ha saputo essere il numero uno del mondo.

Per il resto, non c’è molto di nuovo sotto il Sole. Il già citato Alex Marquez è sempre lì, senza tuttavia possedere il cambio di passo. La Ktm di Maverick Viñales e l’Aprilia di Marco Bezzecchi sono in agguato, ma restano degli outsider rispetto a chi può sfruttare la superiorità della Ducati.