MotoGP, Marc Marquez record e pole position ad Aragon. Morbidelli 3° precede Pecco Bagnaia

Tutti aspettavano Marc Marquez e il Cabroncito non ha deluso le attese. Il leader della classifica generale, infatti, ha conquistato la pole position del Gran Premio di Aragon, ottavo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2025. Sul tracciato denominato MotorLand di Alcaniz il pilota nativo di Cervera ha messo a segno il nuovo record della pista (migliorando l’1:45.801 che già deteneva in prima persona), confermando come la sua guida si adatti al meglio al lay-out del circuito di casa. Settantunesima pole position nella classe regina per lo spagnolo, la numero 99 in assoluto nel Motomondiale.

Marc Marquez (Ducati Factory) ha stampato un clamoroso 1:45.704 con un T3 sensazionale nel quale ha rischiato il possibile e l’impossibile, scavando proprio li i 260 millesimi di margine sul fratello Alex Marquez (Ducati Gresini), che le ha provate tutte per conquistare la partenza al palo, mentre completa la prima fila un ottimo Franco Morbidelli (Ducati Pertamina VR46) a soli 20 millesimi dalla seconda piazza. Franky torna in prima fila dopo Misano 2024.

Centra la quarta posizione Francesco Bagnaia (Ducati Factory) a 603 millesimi. Distacco pesante per “Pecco” ma sensazioni migliori rispetto al difficile venerdì disputato. Quinto tempo per un altro padrone di casa, Pedro Acosta (Red Bull KTM) a 617 millesimi, quindi è sesto il sudafricano Brad Binder (Red Bull KTM) a 629. Settimo tempo per l’ennesimo spagnolo, il rookie Fermin Aldeguer (Ducati Gresini) a 656 millesimi, quindi ottavo Maverick Vinales (KTM Tech3) a 730, con Fabio Quartararo (Yamaha) nono a 737.

Decimo tempo per Fabio Di Giannantonio (Ducati Pertamina VR46) a quasi un secondo dalla vetta (+0.999), quindi undicesimo Joan Mir (HRC Honda) a 1.069 con Johann Zarco (LCR Honda) solamente 12° a 1.071. Non passano il taglio nella Q1, invece, Enea Bastianini (KTM Tech3) che scatterà dalla 17a casella della griglia di partenza, quindi 19° Lorenzo Savadori (Aprilia) con Marco Bezzecchi (Aprilia) 20°. Il romagnolo, caduto nelle prime fasi della Q1, ha provato a tornare in azione ma non è stato in grado di far segnare un tempo interessante.