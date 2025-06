MotoGP, Marc Marquez: “Per Ducati era importante vincere al Mugello, sono molto felice”

Marc Marquez domina il weekend del Mugello e, dopo un sabato perfetto tra qualifica e Sprint, vince con margine anche la gara lunga del Gran Premio d’Italia 2025, nono appuntamento stagionale del Mondiale MotoGP. L’otto volte campione iridato ha ottenuto il successo numero 93 in carriera (di cui 67 nella classe regina), confermandosi il padrone incontrastato della categoria quest’anno con una leadership sempre più solida nella generale.

“Feeling fantastico, oggi la mia Ducati non era rossa ma rappresentava lo stesso l’anima della nostra squadra. Questo è un podio speciale, sono super felice. All’inizio Alex e Pecco mi hanno dato del filo da torcere ma io ero abbastanza tranquillo. Ho usato un po’ di cautela in quella fase, poi ho dato lo strappo. Questa vittoria è il coronamento di un grande weekend“, le prime dichiarazioni a caldo del fuoriclasse catalano dopo la corsa.

Ai microfoni di Sky Sport il vincitore di oggi ha poi aggiunto: “Volevo gestire soprattutto all’inizio con quelle gomme nuove, che puoi usare per attaccare ma che si possono distruggere. Lì non volevo spingere, ma se andavo calmo Pecco mi attaccava. Anch’io però volevo stare davanti e lui stava attaccando tantissimo, soprattutto in staccata frenava molto tardi. Io invece facevo un po’ più di percorrenza e abbiamo iniziato la lotta, poi quando Alex è andato avanti ho capito che la gara sarebbe iniziata in quel momento perché aveva un grande passo“.

“Oggi la pista era critica, non so perché ma era molto più difficile di ieri andare in 1:46 e mezzo. Era troppo rischioso. Ho provato a gestire e vedevo che erano lì a un secondo, ma oggi avevo la mentalità che se qualcuno arrivava più forte di me dovevo finire la gara. Alex e Pecco andavano più forte in Arrabbiata 1 e 2, io invece alla Bucine e nelle curve a sinistra. Non so il motivo, ma è così“, spiega MM93.

Sulla sua esultanza in stile Jorge Lorenzo: “Quella è la curva Ducati, quindi territorio Ducati. Oggi potevo festeggiare con la bandiera del numero 93, perché erano 93 vittorie, ma ho preferito farlo con una bandiera Ducati perché così la gente era più calma e anch’io ho visto che per Ducati era molto importante vincere qui al Mugello. Mi sento parte del team, mi trovo molto bene e mi ha fatto piacere vincere di rosso, anche se rosso scuro oggi“.