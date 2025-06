Marc Marquez: “Oggi ho vinto ma non ero il più veloce, sono dispiaciuto per mio fratello Alex”

Si è da poco concluso il Gran Premio di Olanda 2025, decimo appuntamento del Mondiale MotoGP. Al termine dei 26 giri previsti, sul circuito di Assen, la vittoria è stata conquistata da Marc Marquez che, dopo la Sprint Race di ieri, ipoteca il primo posto anche nella gara lunga. Lo spagnolo, partito dalla quarta piazza, non ha mai subito attacchi da dietro, risultando quasi insuperabile.

Secondo un ottimo Marco Bezzecchi (Aprilia,+0.635) che non è mai riuscito ad attaccare la Ducati del leader del Mondiale. Completa il podio Francesco Bagnaia (+2.666) che, dopo una buona partenza, ha sofferto nei giri centrali della gara per poi riprendersi nel finale. Quarta piazza per un pimpante Pedro Acosta (KTM,+6.084).

Quinta la KTM ufficiale di Maverick Viñales (+10.124) che ha anticipato il duo del VR46 Racing Team composto da Fabio Di Giannantonio, settimo (+12.163) e da Franco Morbidelli ottavo (+18.896). Alex Marquez è caduto dopo un contatto con Acosta ed ha riportato la frattura alla mano sinistra. Oggi Marc Marquez ha raggiunto la sua sesta vittoria in questa stagione, portando a 68 punti il vantaggio sul fratello Alex ed a 126 quello su Bagnaia. Ai microfoni di Sky Sport, il leader del Mondiale ha dichiarato: “È stata una bellissima gara. In un circuito difficile prendo il massimo dei punti; sono onesto, oggi ho vinto come ieri senza essere il più veloce. Ho gestito la gara dome volevo. Non sono molto contento perché oggi mio fratello si è fatto male; è il mio rivale diretto per il campionato ma soprattutto è mio fratello e lo voglio in pista”.

“Se il pilota davanti difende bene non si può attaccare. Ieri tutti hanno detto che Alex non mi attaccava ma oggi è successa la stessa cosa con Bezzecchi. Il mio punto forte era la staccata, oggi il più veloce era Marco. Nelle curve a sinistra ero fortissimo, lì ho fatto i miei sorpassi ed ho vinto la gara, sapevo che se non sbagliavo potevo essere lì davanti”, ha poi concluso il fuoriclasse iberico.