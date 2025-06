Marc Marquez: “Mi aspetto Bagnaia competitivo, la stagione è ancora lunga e può succedere di tutto”

Si è aperto oggi con la conferenza stampa piloti il Gran Premio d’Italia 2025, valido come nono appuntamento del Motomondiale. Dopo il weekend di Aragon, dominato da Marc Marquez, i piloti si affronteranno sullo storico circuito del Mugello, per cercare di conquistare il GP d’Italia, vinto da Francesco Bagnaia nelle ultime tre edizioni. Il centauro azzurro, dopo le ultime prestazioni, ha un distacco di 93 lunghezze dalla testa della classifica piloti, guidata dal suo compagno di squadra.

Bagnaia potrà sfruttare il GP di casa per riaccorciare nel Mondiale, sempre più preda di Marc Marquez. Le prossime due gare consecutive potrebbero essere decisive per la classifica piloti e lo spagnolo conosce l’importanza di fare punti anche in piste dove non parte favorito. Non va dimenticato neanche Alex Marquez, che può mettere pressione al fratello, distante solo 32 punti.

Nella consueta conferenza stampa piloti Marc Marquez ha dichiarato: “Arriviamo in ottima forma dopo Aragon, i test sono andati bene, cercheremo di mantenere lo stesso livello qui. So che disputeremo la gara nel circuito di casa per la Ducati e per il mio compagno di squadra Bagnaia che ha vinto qui negli ultimi tre anni. Mi aspetto un Pecco molto forte ma anche Alex sarà molto veloce. Vedremo se riusciremo a stare con loro, se sarà possibile sarà già un’ottima notizia per noi. Cercherò di capire perché Bagnaia va così forte qui al Mugello, l’anno scorso ho avuto la possibilità di paragonare un po’ i suoi dati ma la moto era diversa”.

“Quest’anno però cercheremo di comprendere ancora più in profondità e trarrò profitto dai suoi dati e da quelli di Alex. L’avversario principale per il Mondiale è ora mio fratello, non è finita però per Pecco, la stagione è ancora super lunga, ora comincia un periodo in cui ci saranno due gare consecutive. È uno sport in cui ci si può infortunare e possono succedere molte cose, ci sono ancora tanti punti in palio. Il sabato è estremamente importante, non solo per la Spint Race ma anche per le qualifiche, non è necessario essere sempre in pole ma è fondamentale partire almeno nelle prime due file. La cosa più importante rimane però la domenica, lì devo fare più punti”, ha poi concluso l’otto volte campione del mondo.