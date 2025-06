MotoGP, Marc Marquez: “L’ultimo tentativo è stato il più rischioso, ad Aragon mi piace guidare pulito”

Si sono appena concluse le qualifiche della MotoGP, valide per il Gran Premio di Aragon 2025, ottavo appuntamento del Motomondiale. Sul circuito spagnolo, al termine del Q2, la pole position è stata conquistata dalla Ducati di Marc Marquez che ha siglato il crono di 1:45.704, nuovo record della pista. L’iberico, leader della classifica piloti, continua ad essere il favorito per la gara di domani.

Dietro di lui la costante Alex Marquez (Ducati team Gresini), a 260 millesimi dal fratello. Completa la prima fila un ottimo Franco Morbidelli (VR46 Racing Team) che chiude la sua prova a 280 millesimi dalla testa. Quarta piazza per Francesco Bagnaia che, in sella alla sua Ducati, paga un distacco di ben 603 millesimi dal suo compagno di squadra.

In quinta e sesta posizione le due KTM ufficiali di Pedro Acosta (+0.617) e di Brad Binder (+0.629). Quella di Marc Marquez è la settima pole ottenuta ad Aragon nel corso della sua carriera e la 71esima in top class. Il fuoriclasse spagnolo, ai microfoni di Sky Sport, ha parlato così della sua qualifica: “L’ultimo giro non è stato il più preciso della mia vita, ad Aragon mi piace guidare pulito ma con la seconda mescola ho esagerato troppo. Nel T4 ho preso tanti rischi per provare ad essere più vicino possibile al 45 basso, ma alla fine non ci sono riuscito”.

“Dobbiamo valutare quale gomma usare per la Sprint Race, il problema è che il grip cambia dalla mattina al pomeriggio. La media può essere la scelta più sicura ma può anche essere un rischio, se perdi troppo nella parte iniziale fai fatica ad andare avanti. Dobbiamo guardare con molta attenzione le gomme”, ha poi concluso l’otto volte campione del mondo.