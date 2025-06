MotoGP, Marc Marquez: “La pista di Aragon mi piace, arrivo qui con fiducia”

Marc Marquez si presenta all’appuntamento di Aragon (Spagna), tappa del Mondiale 2025 di MotoGP, col vento in poppa. La leadership della classifica mondiale è cosa chiara dopo gli ultimi due round a Le Mans (Francia) e a Silverstone (Gran Bretagna), dove l’iberico è riuscito a mettere in cascina tanti punti, approfittando degli errori del fratello Alex e di Francesco Bagnaia.

Un week end che dovrebbe essergli favorevole, essendo la pista iberica una delle quali il suo talento può esprimersi al meglio, sulla base dei suoi risultati in passato anche con moto non competitive come l’attuale Ducati: “Arriviamo al MotorLand dopo due weekend solidi dove non abbiamo vinto, ma siamo stati capaci di gestire situazioni e imprevisti nel migliore dei modi conquistando punti importantissimi per la classifica”, ha dichiarato Marquez.

“Aragón è un tracciato che mi piace, che ben si adatta alle mie caratteristiche di guida e con tante curve a sinistra. Ho vinto molto qui e sono sempre stato competitivo. Affronteremo al massimo il week end e lavoreremo sodo nel test di lunedì per prepararci al meglio ai GP che verranno”, ha aggiunto lo spagnolo.

A questo punto non resta che godersi lo spettacolo della tre-giorni spagnola e stabilire se davvero Marc saprà rafforzare la testa della classifica piuttosto che guardarsi alle spalle.