MotoGP, Marc Marquez in trionfo anche ad Assen. Doppio podio italiano con Bezzecchi e Bagnaia

Marc Marquez fa doppietta anche in una pista sulla carta sfavorevole come il TT di Assen e vince il Gran Premio d’Olanda 2025, decimo capitolo stagionale del Mondiale MotoGP. Il fuoriclasse spagnolo del team ufficiale Ducati centra così il sesto successo dell’anno, raggiungendo quota 68 vittorie in carriera nella classe regina e 94 complessive nel Motomondiale.

L’otto volte campione iridato, dopo l’affermazione di ieri nella Sprint davanti al fratello Alex, si è imposto anche nella gara lunga portandosi in testa nei primi giri e conservando la leadership della corsa fino alla bandiera a scacchi nonostante il pressing asfissiante di Francesco Bagnaia e a seguire di Marco Bezzecchi, che ha poi perso contatto dal pilota catalano nelle ultime due tornate non riuscendo mai a provare un vero attacco.

Il romagnolo dell’Aprilia può ritenersi comunque ampiamente soddisfatto per questo secondo posto, confermando i progressi delle ultime settimane e disputando un weekend finalmente solido già a partire dalle qualifiche. Terza piazza agrodolce invece per Pecco, che torna sul podio dopo la grande delusione del Mugello esprimendo un buon passo ma non riuscendo a lottare realmente per la vittoria su uno dei suoi circuiti preferiti in assoluto (era reduce da un tris di affermazioni ad Assen).

Chi non ha preso parte alla bagarre per la top3 è stato Alex Marquez, vittima di una brutta caduta dopo un contatto con la KTM di Pedro Acosta (ottimo quarto con una gara tutta all’attacco) in cui si è procurato purtroppo una frattura alla mano. Quinta posizione per l’altra KTM di Maverick Viñales, che ha preceduti i ducatisti italiani VR46 Fabio Di Giannantonio e Franco Morbidelli.

La gara olandese proietta Marc Marquez sempre più in fuga al comando della classifica generale con un vantaggio di 68 punti su Alex Marquez, 126 su Bagnaia, 168 su Morbidelli, 171 su Di Giannantonio, 186 su Bezzecchi, 206 su Zarco e 209 su Acosta.

CLASSIFICA GP OLANDA MOTOGP 2025

1 Marc MARQUEZ 93 Ducati Lenovo Team Ducati 1° posto 1:32.815

2 Marco BEZZECCHI 72 Aprilia Racing Aprilia +0.635 s 1:32.746

3 Francesco BAGNAIA 63 Ducati Lenovo Team Ducati +2.666 s 1:33.777

4 Pedro ACOSTA 37 Red Bull KTM Factory Racing KTM +6.084 s 1:33.794

5 Maverick VIÑALES 12 Red Bull KTM Tech3 KTM +10.124 s 1:33.892

6 Fabio DI GIANNANTONIO 49 Pertamina Enduro VR46 Racing Team Ducati +12.163 s 1:33.882

7 Franco MORBIDELLI 21 Pertamina Enduro VR46 Racing Team Ducati +18.896 s 1:34.050

8 Raul FERNANDEZ 25 Trackhouse MotoGP Team Aprilia +20.295 s 1:34.615

9 Enea BASTIANINI 23 Red Bull KTM Tech3 KTM +23.687 s 1:34.415

10 Fabio QUARTARARO 20 Monster Energy Yamaha MotoGP Team Yamaha +23.743 s 1:34.372

11 Brad BINDER 33 Red Bull KTM Factory Racing KTM +24.251 s 1:33.838

12 Johann ZARCO 5 CASTROL Honda LCR Honda +24.875 s 1:34.057

13 Alex RINS 42 Monster Energy Yamaha MotoGP Team Yamaha +24.882 s 1:34.324

14 Jack MILLER 43 Prima Pramac Yamaha MotoGP Yamaha +25.065 s 1:33.712

15 Somkiat CHANTRA 35 IDEMITSU Honda LCR Honda +49.219 s 1:34.593

16 Aleix ESPARGARO 41 Honda HRC Castrol Honda +49.360 s 1:34.314

❌ Ritirati/ Non classificati

Miguel OLIVEIRA 88 18 giri 1:53.992 Yamaha

Alex MARQUEZ 73 21 giri 1:32.443 Ducati

Fermin ALDEGUER 54 21 giri 1:33.152 Ducati

Joan MIR 36 21 giri 1:33.017 Honda

Lorenzo SAVADORI 32 23 giri 1:33.239 Aprilia

Ai OGURA (N1) 79 26 giri (NC) — Aprilia