MotoGP, Marc Marquez: “Importante vincere nella Sprint perché non ero il più veloce”

Si pensava che fosse in difficoltà e invece è sempre lui a vincere. Marc Marquez si è imposto nella Sprint Race del GP d’Olanda, tappa del Mondiale 2025 di MotoGP. Sul tracciato di Assen, pur partendo dalla seconda fila, il fuoriclasse nativo di Cervera ha fatto la differenza, riuscendo a prendersi il successo della gara del sabato in sella alla Ducati ufficiale.

Un’affermazione netta, rispondendo a tutti sul suo rendimento. Alle spalle di Marc troviamo il fratello Alex, sulla Ducati Gresini, e l’Aprilia di un grande Marco Bezzecchi, mentre deludente la prestazione di Francesco Bagnaia, solo quinto e alle spalle anche di Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46). Per Marquez è la nona vittoria quest’anno nella Sprint.

“Nel corso delle prove libere e delle qualifiche, a differenza di ieri, ho deciso di non prendere dei rischi, per non cadere. Sono riuscito a partir bene e poi a tenere la situazione sotto controllo. La mia concentrazione era sull’evitare inutili rischi“, ha commentato il Cabroncito.

“Su questa pista faccio fatica in curva-11 e in uscita dalla 12, bisognerà vedere nel GP domani come andrà“, ha aggiunto il pilota della Ducati. Con questo risultato Marc ha portato a 43 i punti di vantaggio su Alex, mentre Bagnaia è a -117.

Ai microfoni di Sky Sport ha aggiunto: “La cosa importante è che oggi ho vinto pur non essendo il più veloce, a differenza di altre circostanze. Per domani dobbiamo lavorare nel t-3, visto che mi aspetto un Alex e un Bagnaia forti. Il consumo delle gomme non è un problema, ma magari muove un po’ di più. Ho provato a usare il mio punto forte in frenata, perché nei curvoni veloci faccio più fatica“.