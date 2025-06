MotoGP, Marc Marquez: “Ho fatto fatica in partenza, cambieremo qualcosa in vista di domani”

La Sprint Race del Gran Premio di Aragon 2025, ottavo appuntamento del Motomondiale, si è conclusa con la vittoria del solito Marc Marquez, fino a questo momento dominatore assoluto del weekend di casa. Lo spagnolo, partito in pole, a sei giri dalla fine ha sorpassato il fratello Alex e si è involato verso la settima vittoria stagionale nelle gare del sabato.

Dietro di lui si è piazzata nuovamente la Ducati del Team Gresini di Alex Marquez (+2.080), seguito dal suo compagno di squadra Fermin Aldeguer (+4.630). È la seconda volta in questa stagione che la scuderia italiana piazza sul podio entrambi i suoi piloti. Quarto posto per Franco Morbidelli (VR46 Racing Team,+5.944), sorpassato negli ultimi giri proprio dal rookie spagnolo.

Bruttissima gara per Francesco Bagnaia che, dopo una partenza rallentata, ha commesso un errore a metà gara che lo ha fatto precipitare nelle retrovie. L’azzurro ha chiuso in dodicesima piazza a circa 13 secondi da Marc Marquez, che continua indisturbato il suo dominio nel Mondiale. Il fuoriclasse iberico, nel post-gara, ha dichiarato ai microfoni di Sky Sport: “Lo slittamento in partenza mi ha fatto fare una gara diversa, quando ti trovi dietro gli altri la temperatura della gomma va su ed è molto più difficile. Per domani dobbiamo fare qualche piccola modifica per cercare di non sgommare in partenza”.

“In partenza ho anche toccato Acosta, questo succede quando uno parte male ed arrivano tutti gli altri da dietro con più velocità. Evidentemente questa moto va molto bene, è nelle mie mani per vincere il campionato, il Team punta su di me. Adesso si deve guidare in un modo più pulito, la Ducati è la moto più bilanciata ed io mi sento comodo guidandola”, ha poi concluso l’otto volte campione del mondo.