MotoGP, Marc Marquez ha le mani sul Mondiale, da Pecco Bagnaia parole di resa dopo il Mugello

Il Gran Premio d’Italia di MotoGP rappresentava un cruciale grado di giudizio nella rincorsa al Mondiale 2025. Se anche al Mugello si fosse udita la stessa sinfonia già sentita negli appuntamenti precedenti, allora sarebbe stato il segnale che a Cervera possono cominciare a pensare come festeggiare il titolo. La melodia non è cambiata, dunque in Catalogna si può stare tranquilli.

Se fosse stata una partita di calcio, il risultato sarebbe un secco 0-2. La squadra di casa, pur cercando in tutti i modi di farsi valere, non avrebbe potuto nulla contro gli ospiti (provenienti dalla penisola iberica), semplicemente perché rivelatisi superiori. Marc Marquez fa il pieno (37 punti), Francesco Bagnaia incassa l’ennesimo weekend deludente (poco più della metà dei punti del compagno di squadra) e soprattutto rilascia dichiarazioni inquietanti.

Il concetto espresso dal piemontese è semplice: “Io, questa Ducati, non riesco a guidarla come la guida Marquez. Lui la sa far rendere al meglio. Io no”. Insomma, un’autentica resa, almeno a parole. Comprensibile, perché la frustrazione di Pecco è sicuramente elevata. Il distacco di 110 punti dal compagno di squadra (e di 70 dal di lui fratello, che corre con la GP24) è pesantissimo.

Un macigno morale anche per chi seppe recuperare un ritardo simile (rapportato al fatto che le Sprint ancora non esistevano) nel 2022, quando arrivò il primo dei due titoli iridati conseguiti dal piemontese, che ha già dimostrato come la parola “resa” non appartenga al suo vocabolario. Almeno, non era mai appartenuta al suo modo di approcciare le corse.

Bagnaia, per la prima volta, si trova ad avere un compagno di squadra (almeno) di pari rango. Se non superiore. Si può volere tutto il bene del mondo a Jack Miller ed Enea Bastianini, ma né l’uno né l’altro sono fatti della stessa stoffa di Pecco. Forse, il secondo, con un’altra MotoGP (dove la gestione dello pneumatico è preponderante) avrebbe una dimensione diversa, ma sono discorsi sul sesso degli angeli.

Marquez, viceversa, non lo scopriamo oggi, è uno dei più grandi di tutti i tempi. Simpatico o antipatico non conta. El Trueno de Cervera, sulla moto, è un fenomeno. Lo era sulla Honda, che per anni ha trionfato solo ed esclusivamente grazie a lui. È tornato in auge sulla Ducati, pur con un braccio martoriato dai ripetuti infortuni patiti nel corso del tempo.

Bagnaia ha sempre avuto il pieno supporto da parte della Casa di Borgo Panigale, che lo ha coltivato, ha creduto in lui, scegliendolo per sostituire Andrea Dovizioso a fine 2020. L’azienda bolognese gli ha concesso massima fiducia, facendo un’autentica scommessa. Azzardo vinto e considerazione rivelatasi ben riposta. Però, l’arrivo di MM93 ha cambiato tutto, come era prevedibile.

Non è una questione di progetti a lungo termine o complotti orditi ai danni del numero 63. Semplicemente, lo spagnolo è ingombrante, agonisticamente e caratterialmente. Come lo era Valentino Rossi, sempre pronto a “saltare in testa” ai propri avversari per incutere timore reverenziale.

Il Dottore lo faceva anche mediaticamente, rendendo palese e bruciante la sua strategia. El Trueno de Cervera non ne ha bisogno. Per certi versi, è ancora più atroce, perchè non proferisce verbo nella sua opera. Anche questo è un tratto caratteristico dei più forti, l’ultimo grado di giudizio, quello che differenzia i pochi “Campioni” dai rarissimi “Fuoriclasse”.