MotoGP, Marc Marquez fa il vuoto in FP1 ad Aragon. Bezzecchi 3°, Bagnaia insegue

Marc Marquez non perde tempo e comincia il weekend di gara con una prova di forza impressionante nella prima sessione di prove libere del Gran Premio d’Aragon 2025, valevole come ottavo capitolo stagionale del Mondiale MotoGP. Il fenomeno catalano si è avvicinato al limite molto prima degli altri, confermando il suo feeling speciale con il MotorLand di Alcañiz.

L’otto volte campione iridato ha firmato il miglior tempo in 1’46″974, abbattendo già in FP1 il muro dell’1:47 e rifilando distacchi abissali al resto della concorrenza grazie ad un passo devastante. Il leader del campionato, grande favorito della vigilia e dominatore della passata edizione del GP aragonese, ha preceduto il fratello minore di quasi un secondo dimostrandosi ancora una volta il punto di riferimento su questo tracciato.

Alex Marquez è stato l’unico del lotto a contenere il distacco sotto il secondo, pagando comunque 970 millesimi dalla miglior prestazione di Marc e aprendo un gruppo inseguitore estremamente compatto. Terza piazza a 1.021 per l’Aprilia di Marco Bezzecchi, il migliore degli italiani dopo il recente trionfo di Silverstone, subito davanti alla Yamaha di Alex Rins (4° a 1.024) e alla KTM di Maverick Viñales (5° a 1.103).

Sessione abbastanza complicata per Francesco Bagnaia, che ha faticato a trovare un buon feeling con la sua Ducati GP25 non andando oltre una deludente decima posizione a 1.508 dal crono del compagno di squadra. In top10 per i colori azzurri anche Franco Morbidelli, 9° a 1.345, mentre sono più distanti Fabio Di Giannantonio 16°, Enea Bastianini 18° e Lorenzo Savadori 21°.