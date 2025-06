MotoGP, Marc Marquez cade ma è il più veloce anche in FP1 ad Assen. Bezzecchi 3° davanti a Bagnaia

Marc Marquez mette subito le cose in chiaro e comincia il weekend di Assen con una notevole prova di forza nella prima sessione di prove libere del Gran Premio d’Olanda 2025, decimo round stagionale del Mondiale MotoGP. Il leader del campionato ha firmato infatti il miglior tempo del turno in 1’32″216 nonostante una caduta che gli ha fatto perdere circa venti minuti.

Il fenomeno spagnolo del team ufficiale Ducati, tornato in pista dopo una pausa per verificare le condizioni del suo braccio dolorante, ha trovato abbastanza presto un ritmo impressionante (con gomme ovviamente più fresche rispetto agli altri top rider che avevano continuato a girare) confermandosi il punto di riferimento anche sull’iconico circuito neerlandese.

Marc ha rifilato un distacco di tre decimi ai primi inseguitori, con un ottimo Maverick Viñales 2° sulla KTM del team Tech3 a 313 millesimi dalla vetta. Prestazione incoraggiante in prospettiva per il migliore degli azzurri, Marco Bezzecchi, che ha ottenuto il terzo tempo con la sua Aprilia a 354 millesimi dalla testa precedendo di pochi centesimi l’altra Ducati ufficiale di Francesco Bagnaia.

Pecco ha disputato una FP1 abbastanza solida, mettendo in mostra un buon ritmo sin dai primi giri e attestandosi in quarta piazza a 393 millesimi dal compagno di squadra. Gap più pesanti per il resto della griglia, con Fabio Di Giannantonio 5° a 0.673 sulla GP25 del team VR46 ed il francese Fabio Quartararo 6° a 0.740 con la Yamaha davanti ad un opaco Alex Marquez, solo 7° a 0.899 dal fratello con la Ducati GP24 del team Gresini.