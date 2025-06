MotoGP, Marc Marquez batte il fratello Alex e vince la Sprint di Aragon. Bagnaia crolla fuori dalla top10

Marc Marquez completa un sabato perfetto e, dopo aver ottenuto una splendida pole position con il nuovo record della pista, rispetta il pronostico della vigilia vincendo in scioltezza la Sprint del Gran Premio d’Aragon 2025 di MotoGP. Per il fuoriclasse spagnolo del team factory Ducati si tratta della settima affermazione stagionale su otto mini-gare del sabato disputate, a testimonianza di una superiorità impressionante in questo format.

Il fenomeno di Cervera ha un feeling speciale con il MotorLand di Alcañiz e sta dominando l’intero weekend grazie ad un passo devastante, soprattutto con gomme usate e sulla lunga distanza, che dovrebbe consentirgli di arrivare al GP domenicale nel ruolo di favorito principale per la vittoria. MM93 si è imposto con margine nella Sprint odierna nonostante una partenza complicata, effettuando il sorpasso decisivo sul fratello Alex dopo cinque giri ed involandosi poi in solitaria verso il successo.

Dietro all’ennesima doppietta della famiglia Marquez si è inserito al terzo posto un altro pilota iberico, Fermin Aldeguer, autore di una buona progressione con la gomma media al posteriore, mentre il poker Ducati è stato completato dalla quarta piazza dell’azzurro Franco Morbidelli. Sesto il suo compagno di squadra nel team VR46 Fabio Di Giannantonio e ottavo Marco Bezzecchi sull’Aprilia con un ottimo recupero dal fondo dello schieramento, mentre Francesco Bagnaia ha confermato le sue enormi problematiche nelle Sprint venendo risucchiato dal gruppo sin dal primo giro e sprofondando fino alla 12ma piazza (fuori dalla zona punti).

Con questo risultato, Marc Marquez consolida la sua leadership nella classifica generale del Mondiale allungando a +27 su Alex Marquez, +84 su Bagnaia, +104 su Morbidelli, +111 su Zarco, +116 su Di Giannantonio, +137 su Bezzecchi e +145 su Aldeguer.