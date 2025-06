MotoGP, Marc Marquez: “Ad Aragon mi sento molto bene, oggi il passo era quello giusto”

È Marc Marquez l’assoluto dominatore del venerdì di Aragon. Sul circuito spagnolo, ottavo appuntamento del Motomondiale 2025, il fuoriclasse iberico, dopo la prima posizione nella FP1, è riuscito ad anticipare tutti gli avversari anche nelle pre-qualifiche. L’otto volte campione del mondo ha siglato il crono di 1:46.397, nuovo record della pista.

Secondo posto per il fratello Alex che, in sella alla sua Ducati del team Gresini, si piazza a 204 millesimi dalla prima casella. Completa la top 3 Maverick Vinales (KTM) con un ritardo di 0.556. Quarta a sorpresa la Honda di Joan Mir (+o.556) che è riuscito ad anticipare la KTM di Pedro Acosta (+0.603). Hanno conquistato l’accesso al Q2 di domani anche Franco Morbidelli e Francesco Bagnaia.

Il pilota del VR46 Racing Team ha chiuso la sua prova al decimo posto (+0.816), anticipato dalla Ducati Factory di Francesco Bagnaia (+0.788). Si conclude così un venerdì perfetto per Marc Marquez che si dimostra il favorito indiscusso per la Sprint Race e per la gara di domenica. L’iberico, al termine delle pre-qualifiche, ha dichiarato ai microfoni di Sky Sport: “Qui ad Aragon mi sento molto bene, specialmente in FP1 con quelle condizioni scivolose della pista. Questo pomeriggio con il vento ho fatto un po’ di fatica in più, soprattutto nelle curve a destra”.

“Abbiamo lavorato bene, l’assetto ed il passo erano quelli giusti, sono contento. Domani dobbiamo essere concentratissimi perché anche se è una pista che mi piace e dove vado bene, l’errore è dietro l’angolo, non voglio più sbagliare. Le curve 9,10 e le ultime riesco a farle in maniera ottima, non sono segreti ma a volte mi viene facile guidare in questo modo”, ha poi concluso Marc Marquez.