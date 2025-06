MotoGP, Marc Marquez: “A Silverstone in difesa, qui voglio vincere. Devo evitare gli errori in gara”

Marc Marquez si è presentato concentrato e determinato ai nastri di partenza del fine settimana del Gran Premio di Aragon, ottavo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2025. Sul tracciato denominato MotorLand di Alcaniz il pilota di casa cercherà di fare bottino pieno per consolidare la sua fuga in classifica generale e, di conseguenza, porre basi solidissime verso il suo nono titolo iridato, il settimo nella classe regina.

Il Cabroncito è pronto ad entrare in azione su una delle sue piste preferite. Proprio per questo motivo la classifica generale, in caso di doppietta, potrebbe farsi ancor più interessante per il pilota del team Ducati Factory. Marc Marquez, infatti, dopo la rocambolesca gara di Silverstone, comanda con 196 punti contro i 172 del fratello Alex (-24), mentre in terza posizione rimane Pecco Bagnaia con 124 punti ormai distante 72 lunghezze.

Nel corso della conferenza stampa odierna, che ha sancito il via ufficiale del weekend spagnolo, il pilota con il numero 93 sul cupolino ha iniziato dagli obiettivi in vista del secondo fine settimana in terra spagnola: “Vincere come un anno fa? Non è facile a dirsi. Nel 2024 ho trovato tutte le condizioni ideali dal mio punto di vista. C’era un po’ di pioggia e la pista era scivolosa, per cui sono stato bravo a guidare meglio degli altri. A Silverstone, pista ben differente, avevo annunciato che mi sarei difeso. Qui, invece, ho vinto tante volte nella mia carriera per cui punterò di nuovo al successo. Ho sensazioni positive ma so che dovrò tenere altissimo il livello della concentrazione. La Ducati? Sappiamo che gli altri stanno facendo di tutto per raggiungerci e passo dopo passo lo faranno. Noi dovremo essere bravi a proseguire nella nostra strada e spingerci sempre un po’ più in là”.

Nonostante un avvio eccezionale, non sono mancati gli errori per il pilota classe 1993: “Sicuramente si tratta del mio punto debole e dovrò lavorarci sopra. Comincerò ad agire in una maniera diversa. Ci proverò, anche se sulla carta tutto è più facile. Senza dubbio la domenica ho commesso tutti i miei errori e dovrò migliorare sotto questo punto di vista. A Silverstone sono stato enormemente fortunato, per cui dovrò evitare un altro caso simile. Penserò ad Austin e Jerez. Li ho commesso errori gravi. Nonostante fossero piste nelle quali potevo fare bene”.