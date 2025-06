MotoGP, Luigi Dall’Igna: “Spero sia la svolta per Bagnaia, Marc Marquez ha dato un bel segnale”

Calato il sipario sul nono appuntamento del Mondiale 2025 di MotoGP. Sul circuito del Mugello, Marc Marquez ha confermato la propria superiorità, in sella alla Ducati ufficiale. Il campione spagnolo ha preceduto suo fratello Alex (Ducati Gresini) e Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46), che al penultimo giro ha strappato l’ultimo gradino del podio a Francesco Bagnaia (Ducati ufficiale).

Quattro Rosse ai primi quattro posti e Casa di Borgo Panigale egemone in top-class. Di questo non può che essere soddisfatto Luigi Dall’Igna, Direttore Generale di Ducati Corse, che si è goduto lo spettacolo ai box con un po’ di nervosismo, vista la grande lotta che c’è stata nei primi giri tra Pecco, Marc e Alex Marquez.

“Sono vivo per miracolo, i primi 7 giri ho fatto fatica a seguire. Una gara bellissima, molto tirata, davvero bravi tutti“, le prime parole ai microfoni di Sky Sport di Dall’Igna. “Mi è piaciuta la reazione in pista di Pecco e spero che sia l’inizio della svolta“, ha dichiarato l’ingegnere italiano in merito alle difficoltà stagionali del due-volte iridato.

E sulla vittoria di Marquez ha aggiunto: “Marc ha fatto una gara stupenda, in un week end dove ha ottenuto la pole e vinto la Sprint e il GP. Il Mugello non è una delle sue piste preferite e vincere qui, in questo modo, è un bel segnale“.