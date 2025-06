MotoGP, Luigi Dall’Igna: “Marc Marquez fa la differenza. Bagnaia? Chi arriva dietro è sempre un po’ deluso”

Luigi Dall’Igna, nel suo ruolo di Direttore Generale di Ducati Corse, si trova a commentare una situazione un po’ particolare in quest’annata in MotoGP: da un lato il dominio della Ducati ufficiale n.93 di Marc Marquez e dall’altro un Francesco Bagnaia che replica da marzo le stesse dichiarazioni e il problema dell’anteriore è il medesimo. Ad Assen è accaduto che il Cabroncito ha ulteriormente rafforzato la propria leadership, mentre Pecco è giunto terzo, senza soddisfazione.

L’analisi di Dall’Igna è stata la seguente, partendo dal piemontese: “Sono contento del fine-settimana di Pecco perché ha affrontato in maniera molto più positiva il week end. A mio avviso ha fatto una bellissima gara e concluso col giro più veloce, non penso sia casuale“,

Sull’insoddisfazione del due-volte iridato, il Direttore Generale di Ducati ha precisato: “Siamo nel mondo delle corse e solo chi vince è veramente contento, gli altri lo sono un po’ meno. Sappiamo che su Pecco ci sia del lavoro da fare, ma lo stiamo facendo e credo anche dimostrando. Al di là dei commenti di chi ha vinto e chi no che magari è anche un po’ deluso, bisogna sempre vedere il bicchiere mezzo pieno e ribadisco aver concluso col giro più veloce il GP per Bagnaia è un segnale“.

Sul rendimento in gara poi un’altra sottolineatura: “Noi abbiamo come obiettivo quello di mettere a proprio agio tutti i nostri piloti, oggettivamente Marc Marquez ci sta mettendo tanto del suo in quello che sta facendo. Questo non significa dire che il campionato sia finito, è ancora molto lungo e dobbiamo continuare a lavorare“.