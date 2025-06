MotoGP, Luigi Dall’Igna elogia Bagnaia: “Ha risposto da grande campione. Marquez non smette di stupire”

Luigi Dall’Igna, direttore tecnico di Ducati Corse, gongola al termine del Gran Premio di Aragon, ottavo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2025. Sul tracciato denominato MotorLand di Alcaniz il team di Borgo Panigale ha centrato l’ennesimo successo, monopolizzando il podio con un dominio tecnico che sembra non avere la minima intenzione di fermarsi.

Marc Marquez ha vinto con 1.1 secondi sul fratello Alex, mentre è terzo Pecco Bagnaia a 2.0. Quarta posizione per Pedro Acosta a 7.6, quinta per Franco Morbidelli a 10.3, mentre è sesto Fermin Aldeguer a 11.8. Settima posizione per Joan Mir a 14.9, ottava per Marco Bezzecchi a 16.0, quindi nono Fabio Di Giannantonio a 18.3, mentre completa la top10 Raul Fernandez a 19.1.

Al termine della gara odierna Gigi Dall’Igna ha raccontato le sue sensazioni ai microfoni di Sky Sport: “Davvero una bellissima giornata per noi. Una delle più belle. Sono veramente contento per Pecco che ha messo in scena la reazione da campione quale è. Marc Marquez ha vinto ancora e non fa altro che stupire, alzando l’asticella sempre più in alto”.

Ultima battuta sui piloti della Ducati: “Per Bagnaia domani andrà in scena un test importante qui ad Aragon. Ci sarà nuovo materiale da provare, poi il calendario gli proporrà Mugello ed Assen, due circuiti nei quali ha sempre fatto bene. Vorrei vederlo in forma anche li. Fermin Aldegue? Sta crescendo e facendo grandi corse. Abbiamo scelto la carta giusta con lui”.