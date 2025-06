MotoGP, Luigi Dall’Igna: “Bagnaia ha fatto una bella gara, è stata una bella battaglia tra le Ducati”

Tre Ducati ai primi tre posti della Sprint Race al Mugello, nona tappa del Mondiale 2025 di MotoGP. Sul tracciato toscano si è confermato un po’ il tema della stagione, ovvero il dominio della famiglia Marquez, con Marc a conquistare la nona Sprint Race della stagione davanti al fratello Alex. A completare il podio Francesco Bagnaia.

Una gara iniziata con un brivido, dal momento che Marc ha avuto un problema al launch control, costretto ad attivarlo all’ultimo secondo. Nonostante un via non perfetto, l’asso nativo di Cervera ha recuperato in meno di due giri quanto aveva perso e ha conquistato il primato, non cedendolo a nessuno.

Un trionfo anche della Rossa, visto il podio completamente monopolizzato. Ha gioito di questo il Direttore Generale di Ducati Corse, Luigi Dall’Igna, che ha commentato ai microfoni di Sky Sport quanto accaduto: “Dobbiamo verificare cosa è accaduto sulla moto di Marc, ma chiaramente c’è stato un problema con il launch control“, le prime parole dell’ingegnere italiano.

Sulla prestazione di Bagnaia: “Credo che anche lui abbia fatto una bella gara, alla fine sono andati forte tutti e tre. È stata una bella battaglia“, ha concluso.