MotoGP, l’estasi di Tardozzi: canta Celentano al box Gresini per festeggiare Alex Marquez

Un Davide Tardozzi non solo pronto a zittire i fischi del Mugello, nel nono appuntamento del Mondiale 2025 di MotoGP, ma propenso a condividere la gioia con la grande famiglia Ducati. Una situazione particolare per la Casa di Borgo Panigale, con Marc Marquez a recitare il ruolo del primattore e Francesco Bagnaia sempre più affine a “Calimero” nelle sue esternazioni ai microfoni e nel rendimento in sella alla GP25.

Il Team Manager della Rossa, ieri, aveva comunque dedicato delle parole di grande vicinanza a Pecco, nella consapevolezza di avere sempre a disposizione un pilota estremamente veloce: “Non abbiamo dubbi sulla sua velocità. Continuo a dire dall’inizio di stagione che ci è mancato qualcosa per aiutarlo, perché è in difficoltà sempre con le stesse cose. Dunque dobbiamo trovare una soluzione e non l’abbiamo ancora trovata. Ma Pecco resta il campione che abbiamo conosciuto e ha la velocità per lottare con Marc e Alex in ogni gara”.

In tutto questo, Tardozzi si è lasciato andare ai festeggiamenti nel paddock, condividendo con il Team Gresini la gioia del secondo posto di Alex Marquez, alle spalle del fratello, e cantando una canzone di Adriano Celentano insieme a Nadia Padovani (moglie di Fausto Gresini, a capo della squadra dopo la scomparsa dell’ex pilota).

A seguire anche un po’ di disco-dance, insieme agli uomini dei due team (ufficiale e Gresini) e ai fratelli Marquez. In sostanza, in Ducati si è molto contenti. Già, tutti tranne Bagnaia.

See more TARDOZZI VE GRESINI PATRONU NADIA PADOVANI pic.twitter.com/ki7dyi1hMw — Grand Slam Racing (@GrandSlamRacing) June 22, 2025

