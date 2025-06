MotoGP, l’agonia continua per Bagnaia. Nessuna svolta nel venerdì di Aragon

Cambiano le piste e gli assetti, ma la sostanza non cambia. Il solito venerdì per Francesco Bagnaia, in questo modo lo si potrebbe definire il day-1 di Aragon (Spagna) per Pecco. Il due-volte iridato in MotoGP prosegue nel suo rapporto conflittuale con la Ducati GP25, non riuscendo a trovare feeling con l’anteriore e rimediando distacchi importanti dal suo compagno di squadra, Marc Marquez, e anche dagli altri.

Dopo aver accusato 1″5 da Marc nella FP1, le pre-qualifiche hanno visto il 93 svettare, con il piemontese distante 788 millesimi. Differenza, dunque, ancora importante e sensazioni negative per il pilota nostrano. Bagnaia ha concluso ai margini della top-10, in nona piazza, preceduto anche da altri piloti con moto inferiore rispetto alla sua.

Alla fine della fiera la festa in famiglia (Marquez) si sta prefigurando anche qui, visto il secondo tempo di Alex a 0.204 dal fratello maggiore. Tuttavia, a precedere Pecco troviamo anche Maverick Vinales (KTM), Joan Mir (Honda), Pedro Acosta (KTM), Johann Zarco (Honda), Brad Binder (KTM) e Fermin Aldeguer (Ducati Gresini).

Vedremo se domani, con le regolazioni, Bagnaia saprà minimizzare i danni, ma si è sempre a fare il soli discorsi con il centauro nostrano.