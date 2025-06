MotoGP, la nuova griglia di partenza del GP d’Olanda: Enea Bastianini penalizzato, polemizza sui social

Cambia la griglia di partenza del GP d’Olanda, tappa del Mondiale 2025 di MotoGP. Sul circuito di Assen, sono andate in scena le qualifiche che hanno definito lo schieramento della Sprint Race (ore 15.00) e della gara di domani. Il francese Fabio Quartararo ha conquistato la pole-position in sella alla Yamaha, precedendo le Ducati di Francesco Bagnaia (Team Factory) e dello spagnolo Alex Marquez (Ducati Gresini), mentre l’iberico Marc Marquez ha concluso quarto sulla Rossa ufficiale e scatterà dalla seconda fila.

Si parlava di cambiamento e questo riguarda Enea Bastianini. Il pilota romagnolo, impegnato nella Q1, si è reso protagonista di un episodio con Alex Rins. Il centauro della KTM Tech3, infatti, è stato sanzionato per impeding nei confronti di Rins, ritrovatosi in traiettoria il rider italiano.

In realtà, se si valutano le immagini, ci si rende conto che Enea abbia allargato la traiettoria prima proprio per agevolare lo spagnolo sulla Yamaha e sia stato poi costretto dalla traiettoria della curva a stringere. In sostanza, la si potrebbe descrivere come un’incomprensione. I commissari, però, non sono stati dello stesso avviso, penalizzando con tre posizioni in griglia Bastianini, scalandosi così dal 17° al 20° posto.

C’è stata una reazione polemica sui social da parte del pilota italiano. Commentando la decisione, il nostro portacolori ha scritto: “Congratulazioni ai Marshall, questo è un nuovo modo di correre“.

POST PENALITA’ DI BASTIANINI E REAZIONE DEL PILOTA

See more Bastianini prende bene la penalità di 3 posizioni pic.twitter.com/ZNesqcVbyy — Giuseppe (@giuseppeJ1306) June 28, 2025

GRIGLIA DI PARTENZA GP OLANDA MOTOGP 2025

1. Fabio Quartararo (Yamaha)

2. Francesco Bagnaia (Ducati)

3. Alex Marquez (Ducati)

4. Marc Marquez (Ducati)

5. Marco Bezzecchi (Aprilia)

6. Franco Morbidelli (Ducati)

7. Fermin Aldeguer (Ducati)

8. Fabio Di Giannantonio (Ducati)

9. Pedro Acosta (KTM)

10. Maverick Vinales (KTM)

11. Raul Fernandez (Aprilia)

12. Johann Zarco (Honda)

13. Joan Mir (Honda)

14. Jack Miller (Yamaha)

15. Lorenzo Savadori (Aprilia)

16. Brad Binder (KTM)

17. Miguel Oliveira (Yamaha)

18. Alex Rins (Yamaha)

19. Ai Ogura (Aprilia)

20. Enea Bastianini (KTM) * penalizzato con 3 posizioni in griglia di partenza per impeding su Alex Rins

21. Aleix Espargaró (Honda)

22. Somkiat Chantra (Honda)