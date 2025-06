MotoGP, Jorge Martin posticipa il suo ritorno in top-class: lo spagnolo non sarà al Sachsenring

Niente appuntamento al Sachsenring (Germania) per Jorge Martin. Il pilota spagnolo non sarà ai nastri di partenza del prossimo GP in terra teutonica, undicesima tappa del Mondiale 2025 di MotoGP (11-13 luglio). Il campione del mondo 2024 della top-class si è sottoposto, infatti, a nuovi esami per valutare le proprie condizioni dopo le lesioni riportate nell’ultimo incidente del GP di Lusail, in Qatar.

Ebbene, i controlli effettuati presso l’Ospedale Universitario Dexeus, come riportato dalla nota ufficiale dell’Aprilia, mostrano: “Sullo scafoide un buon progresso clinico, con mobilità praticamente completa dell’arco di movimento dello scafoide. Consolidazione non al 100%, il processo è positivo nonostante la riparazione non sia completa“.

In merito alle fratture costali subite da Martin, il dottor Angel Charte ha parlato di: “Significativa evoluzione dei focolai di frattura nella maggior parte delle lesioni costali sinistre. Nonostante la notevole evoluzione, alcune non sono complete al 100%. Evoluzione molto positiva, si ritiene che siano necessarie ancora due settimane per una guarigione completa“.

A Noale, da questo punto di vista, non vogliono correre rischi ed è previsto all’inizio di settimana prossima un nuovo controllo, che si traduce nell’assenza di Martin nel prossimo round della massima cilindrata. Qualora il responso fosse positivo, la Casa italiana si attrezzerà per garantire al centauro iberico un test privato in pista.