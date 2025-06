MotoGP, infortunio per Alex Marquez: caduta dopo il contatto con Acosta. L’esito degli accertamenti

Una domenica poco fortunata per Alex Marquez. Il pilota spagnolo del Team Ducati Gresini, secondo della classifica mondiale, è stato coinvolto in un incidente nelle prime battute della gara. Una caduta nata da un contatto con la KTM ufficiale del connazionale Pedro Acosta.

Una dinamica particolare. Acosta, infatti, è andato a urtare col corpo la leva del freno della GP24 di Marquez e questo ha provocato un blocco improvviso dell’anteriore. La conseguenza è stata il crash dell’iberico, finito pesantemente a terra.

Dopo gli accertamenti al centro-medico, allo spagnolo è emersa la frattura del secondo metacarpo della mano sinistra. Una lesione scomposta che richiederà un intervento chirurgico. A tal proposito, è prevista già in serata a Madrid l’operazione.

Tempi serrati per provare a essere in Germania tra due settimane, sperando di ottenere l’idoneità a girare sul tracciato del Sachsenring. Una bella sfida, anche per le caratteristiche della pista tedesca, molto angusta, che richiede sempre una guida in piega.