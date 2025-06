MotoGP, in Aragona Marquez tornò a vincere dopo 3 anni… Ora è il turno di Quartararo?

Fabio Quartararo rappresenta uno dei temi forti dell’imminente Gran Premio di Aragona di MotoGP. Il francese è finalmente tornato dove gli compete, ovverosia ai vertici di una categoria di cui è stato Campione del Mondo. Dopo un biennio in cui ha fatto da comprimario occasionale, vedendosi il più delle volte relegato nel ruolo di comparsa, El Diablo si sta riprendendo una parte da protagonista.

Le tre pole position consecutive conseguite tra Jerez, Le Mans e Silverstone rappresentano una delle sequenze più lunghe della carriera, seconda solamente a quella di cinque inanellata nel 2021, l’anno del titolo iridato. Sembra di essere ritornati agli albori della sua attività nella classe regina, a quel 2019 in cui era capace di fulminare chiunque sul giro secco, ma che in gara si doveva spesso inchinare al più formato e furbo Marc Marquez.

A proposito di Marquez. Alcañiz è stato il luogo dove ha interrotto la sua lunghissima astinenza. Il 1° settembre 2024 è tornato a vincere un Gran Premio dopo 1.042 giorni. A Quartararo, il successo manca anche da più tempo, da quel 19 giugno 2022 in cui si impose al Sachsenring. Di giorni, ne saranno trascorsi 1.085, domenica 8 giugno 2025.

Avrebbero potuto essere 1.071, se a Silverstone l’abbassatore della sua M1 non l’avesse pugnalato alle spalle. Cionondimeno, la Casa di Iwata sta rialzando la testa e – di conseguenza – anche uno dei piloti più talentuosi del motomondiale ha ripreso colore. È già uscito dalle tenebre del dimenticatoio in cui era finito. Sarebbe pazzesco se Aragon fosse il posto dove, dopo El Trueno de Cervera, anche El Diablo interrompesse il suo infinito digiuno.

Alcañiz non gli ha mai detto bene. Anzi, proprio qui, nel 2020, crollò malamente l’impalcatura sulla quale stava provando a costruire la conquista dei quel Mondiale. Era in testa alla classifica generale, quando si arrivò in Aragona. Però tra cadute, caviglie ammaccate e incapacità di trovare il giusto set-up, finì per ripartire dal double header all’inseguimento di Joan Mir e con il morale sotto i tacchi, tanto da finire malissimo la sua stagione.

Però i precedenti contano il giusto, possono essere un’indicazione, non una profezia; e Fabio si merita di tornare a vincere. In contumacia di Jorge Martin, è l’unico assieme al miglior Bagnaia (che in questo 2025 non si è ancora visto) a poter sfidare Marc Marquez.

La MotoGP, dopo essere stata anestetizzata dalla pax ducatista, ora personificata dal Trueno de Cervera, ha bisogno sia di ritrovare sia protagonisti come Quartararo, sia appetibilità globale mostrando che tutte le Case presenti sono in grado di primeggiare.

Honda e Aprilia ci sono riuscite, Yamaha manca (ancora) all’appello. È solo una questione di tempo, se ne può star certi. La domanda è “quando” i tre Diapason torneranno a essere accordati sulla nota più acuta di giornata. Domenica 8 giugno 2025 potrà essere la data buona?