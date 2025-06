MotoGP, in Aragona il miglior Marc Marquez del 2025. Bagnaia, la stagione (ri)comincia ora?

Marc Marquez non si presentava ad Alcañiz in una situazione semplice. Nessuna ironia, signore e signori, è la realtà dei fatti. Tutti, ma proprio tutti, si aspettavano dominasse la scena. Persino il fratello Alex gli aveva (volontariamente o meno) messo pressione addosso chiamandolo “Mister 37” durante la conferenza stampa del giovedì.

In altre parole, El Trueno de Cervera era chiamato a sbaragliare il campo. Non aveva alcun margine, perché qualunque esito differente dall’en plein sarebbe stato ritenuto un risultato al di sotto delle aspettative. Una sfida che il fuoriclasse catalano ha raccolto e vinto. Pole position, vittoria nella Sprint e nel Gran Premio, con tanto di giro veloce in gara. Scopa e tavolo spazzolato.

Non era banale riuscirci, soprattutto dopo le incertezze di Silverstone, dove MM93 aveva perso l’imbattibilità nella Sprint e aveva dovuto ricorrere a unghie e denti per ottenere il terzo posto nel GP. Ad Alcañiz si è viceversa visto il miglior Marquez del 2025, vicino alla sua versione pre-infortunio, perché è stato semplicemente superiore.

Un passaggio a vuoto in Aragona sarebbe stato pericolosissimo, poiché avrebbe potuto generare spettri nella sua mente e dare vigore alle speranze degli avversari. Non poteva sbagliare e non lo ha fatto, Marc, incamerando un altro weekend favorevole nella rincorsa al titolo. Eppure ha guadagnato solo 8 punti sul fratello Alex, che capita l’antifona, si è accontentato dei secondi posti.

L’hermano menor sa di non poter battere il più blasonato e talentuoso familiare, pertanto pensa a massimizzare il suo potenziale, sperando di beneficiare di eventuali errori del fratellone. Giusto così, perché di più non può fare. Non è una politica vincente, se Marc non sbaglia, ma Alex può seguire solo questa strada.

A proposito di strade da seguire, chissà se Francesco Bagnaia ha ritrovato il sentiero dopo essersi smarrito nella selva. Il terzo posto di ieri è un segnale incoraggiante, perché interrompe un’inquietante sequenza negativa. C’era il pericolo di vedere il piemontese colare a picco, dal punto di vista psicologico prima ancora che aritmetico. Invece, proprio nel momento più difficile, è riuscito a restare a galla.

Chissà che al Mugello e Assen, piste a lui estremamente gradite, non possa provare a battere il compagno di squadra per la prima volta anche in pista e non solo grazie a una sua caduta. Il suo 2025 potrebbe (ri)cominciare in quessto modo.