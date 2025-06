MotoGP, il sabato del Mugello spezzerà l’equilibrio in Casa Ducati? Occhio agli outsider!

Sabato 21 giugno 2025 andrà in scena la prima delle due giornate pregnanti del Gran Premio d’Italia di MotoGP, quella dedicata alle qualifiche (tarda mattinata) e alla Sprint (pomeriggio). Le basi poste dal venerdì del Mugello sono interessanti, se non altro perché differenti rispetto a quelle di tante gare viste sinora.

Si è visto equilibrio tra i piloti Ducati, con Francesco Bagnaia al livello dei fratelli Marquez. Nessuna sorpresa, l’autodromo toscano è uno dei tracciati preferiti dal ventottenne bolognese, che non per caso si gioca qui e ad Assen qualsiasi carta residua di lottare per il Mondiale. Pecco, ieri, è piaciuto e ha destato una buona sensazione. Vedremo se sarà confermata dai fatti sabbatici.

Non solo Ducati, però. Occhio alla KTM, che come ha detto Maverick Viñales “se viene guidata nel modo giusto, è un razzo”. In effetti, la Casa austriaca appare in gran forma e, come sappiamo, ha bisogno di fare risultati per garantirsi un futuro in MotoGP anche dal 2027 in avanti. Top Gun, poi, ha l’appuntamento con la storia della vittoria con quattro marchi differenti.

Tra gli outsider da tenere in considerazione c’è anche l’Aprilia di Marco Bezzecchi, in Aragona capace di due poderose rimonte dopo essere scattato dalle retrovie. Nel suo caso, sarà cruciale la qualifica. Ottenere un buon piazzamento in griglia di partenza sarebbe il viatico per lottare quantomeno per il podio nella Sprint e soprattutto nel GP domenicale.

Infine, giù il cappello di fronte allo stoicismo di Fabio Quartararo. Caduto e finito in ospedale, il francese vuole correre comunque. Vedremo quale sarà la sua competitività, di certo non gliene sta andando bene una… “Povero Diavolo!” è proprio il caso di dirlo, ma la ruota girerà anche per lui. Prima o poi.