MotoGP, il Mugello snodo delicatissimo in ottica Mondiale. Bagnaia può sfidare alla pari Marquez?

Il Mondiale di MotoGP si appresta a vivere due weekend di gara nell’arco di pochi giorni. Si correrà in autentiche cattedrali del motociclismo, il Mugello e Assen. Gli appuntamenti segnano verosimilmente la proverbiale “ultima chiamata” per Francesco Bagnaia nella rincorsa al titolo iridato 2025.

Domenica 8 giugno, con il podio di Alcañiz, Pecco ha interrotto una raggelante sequenza di controprestazioni. Il 27 aprile, dopo la tappa di Jerez de la Frontera, aveva 19 punti di ritardo dal compagno di squadra Marc Marquez. Ora ne ha invece 93, ai quali si affiancano le 61 lunghezze di ritardo dall’altro Marquez, quell’Alex che sta vivendo la miglior stagione della carriera.

Il Mugello e Assen sono tracciati dove Bagnaia si trova a meraviglia, avendoci vinto a raffica. Ecco perché le prossime due gare si annunciano cruciali nell’economia dell’intero Mondiale. Se il piemontese vuole concretamente tenere aperto il campionato (almeno per l’aritmetica) deve giocoforza recuperare terreno all’ingombrante vicino di box.

El Trueno de Cervera sa di dover correre “in trasferta” sia in Toscana (anche dal punto di vista ambientale) che in Olanda. È molto furbo e intelligente, quindi sarà preparato a incassare qualche colpo, conscio però di poter mandare al tappeto – forse definitivamente – quello che per talento e potenzialità resta l’avversario più pericoloso nell’ottica della classifica generale.

Con tutto il rispetto per Alex Marquez, è palese come non possa fare più di quanto stia già facendo. Viceversa, Bagnaia merita la fiducia e il rispetto che si confanno a un bi-campione del Mondo, capace peraltro di fregiarsi di un Iride in rimonta e di aver conquistato l’altro reagendo vigorosamente a un autentico trauma.

Tanto, però, passa dai prossimi dieci giorni. Il Mugello sarà il primo dei due snodi che possono indirizzare il treno del Motomondiale 2025 (forse definitivamente) verso Cervera, oppure fargli cambiare percorso, tenendolo su un binario dalla destinazione (almeno momentaneamente) ancora incerta.

Pecco ha tenuto un basso profilo, affermano di non disporre ancora della fiducia necessaria a lottare alla pari con MM93. Ha tuttavia aggiunto di essere sicuro di poter rendere più di quanto fatto sinora, almeno nell’contesto dell’autodromo edificato sulle colline toscane. Basterà per assistere a un duello al fulmicotone? Si spera di sì, soprattutto per godere di un po’ di spettacolo!