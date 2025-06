MotoGP, il futuro di Toprak Razgatlioglu in Yamaha. Gino Borsoi fa il punto della situazione

Quale futuro per Toprak Razgatlioglu? Il nome del pilota turco, figura di riferimento nel Mondiale di Superbike, è stato sovente accostato nelle ultime settimane alla MotoGP. Seconda riportato da alcuni media turchi, Toprak avrebbe raggiunto un accordo con la Yamaha Pramac per il 2026 e l’annuncio ufficiale ci sarà in occasione del fine-settimana del Mugello in top-class, in programma dal 20 al 22 giugno.

Razgatlioglu, vincitore del titolo tra le derivate di serie nel 2021 con la casa dei tre diapason, è stato in grado di portare in alto in Superbike anche un marchio importante come BMW. Per questo, le sue qualità di guida sono attualmente riconosciute anche nella classe regina del Motomondiale.

Se tutto fosse confermato, Razgatlioglu avrà a sua disposizione lo stesso materiale dei piloti ufficiale, pur competendo per un team cliente. Non si parla di un cambiamento, in quanto questo avviene tuttora con gli attuali piloti Pramac, Jack Miller e Miguel Oliveira.

Ai microfoni di Sky Sport MotoGP, Gino Borsoi (Team Manager Pramac), ha chiarito la situazione: “Stiamo parlando, ma non c’è nessun contratto firmato. Le MotoGP sono diverse dalle Superbike, ma non è da escludere che un pilota che proviene da quel campionato possa andare subito forte nella massima cilindrata“, ha precisato Borsoi. A questo punto non resta che attendere.