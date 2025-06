MotoGP, i precedenti di Marc Marquez ad Aragon. Ben 8 vittorie, compresa la prima in Ducati

Il Gran Premio d’Aragon 2025 sarà il quattordicesimo impegno agonistico di Marc Marquez nell’autodromo di Alcañiz, una pista che storicamente gli dice benissimo. Tra top-class e categorie formative, si contano difatti ben 8 vittorie su 13 presenze!

Non in 125cc, però. Nel 2010 l’iberico – partito dalla pole position – viene abbattuto dallo svizzero Krummenacher. Va meglio in Moto2, dove primeggia nel 2011, ma si deve accontentare della piazza d’onore nel 2012, superato proprio dal rivale per il titolo cadetto, Pol Espargarò.

In MotoGP, nel 2013, vince subito; ed è un’affermazione cruciale nell’economia del campionato perché piega la resistenza di Jorge Lorenzo (principale avversario per l’Iride) dopo averlo seguito per metà gara. Nel 2014, El Trueno de Cervera scivola in una strana gara caratterizzata dalla pioggia, rimandando di due settimane i festeggiamenti per la conquista del secondo Mondiale. Si rialza, ma è solo tredicesimo. Cade sull’asciutto, senza ripartire, invece nelle fasi iniziali dell’edizione 2015.

A seguire, il filotto. Nel 2016 rischia di finire a terra nei giri iniziali, ma recupera la sua Honda, seppur dopo essere retrocesso al quinto posto. Poco male, sorpassa un avversario dopo l’altro e vince solitario. Nel 2017 primeggia di forza dopo aver lottato con Lorenzo, Rossi e Dovizioso. Emozionante anche l’affermazione del 2018, giunta al termine di un intenso triello con Dovizioso e Iannone. Nel 2019, viceversa, non lo ferma nessuno e domina la scena.

Torna ad Alcañiz nel 2021 (nel 2020 è assente causa infortunio) ed è secondo, cedendo solo all’ultimo giro a Francesco Bagnaia. Nel 2022, il GP d’Aragona è la gara del rientro dalla quarta operazione al braccio destro. Si chiude con una caduta generata da un contatto con Fabio Quartararo.

Il 2024 è infine un’edizione memorabile. Marquez è dominante, rifila 8 decimi agli avversari in qualifica e annichilisce i rivali sia nella Sprint che nel Gran Premio, verosimilmente aiutato dall’aderenza precaria dell’asfalto appena rifatto. Il successo del 1 settembre 2024 è peraltro il primo in Ducati e il primo dal 24 ottobre 2021, dopo 1.042 giorni di astinenza.