MotoGP, i precedenti di Francesco Bagnaia ad Assen. Cinque vittorie, Pecco imbattuto dal 2022!

Francesco Bagnaia ha un rapporto privilegiato con Assen. Una relazione profonda, le cui massicce radici affondano indietro nel tempo sino alle categorie formative. Pecco adora il tracciato olandese, tanto da essersi tatuato il suo layout su un braccio. Più di una dichiarazione d’amore. Si tratta di un autentico “patto di sangue” tra il piemontese e il Circuito del Drenthe, nel quale si è tolto soddisfazioni a raffica.

Non a caso, la prima vittoria tout-court nel Motomondiale si concretizza proprio in Olanda. Corre l’anno 2016 e Bagnaia si impone in Moto3 dopo due performance incolori nel 2013 e 2015 (nel 2014 non gareggia perché infortunato). Non manca neppure l’affermazione in Moto2, datata 2018, dopo un 2017 privo di mordente.

In MotoGP si parte con un quattordicesimo posto nel 2019, mentre nel 2021 disputa un GP arrembante, durante il quale Pecco tenta in tutti i modi di dare filo da torcere a Fabio Quartararo, nell’occasione ampiamente favorito per il successo. L’indomito piemontese va al limite per contrastare il francese e viola troppo spesso i track-limits, incappando in una long lap penalty che non gli consente di andare oltre la sesta piazza.

Poi, solo trionfi. Nel 2022 annichilisce la concorrenza, poiché parte dalla pole position e resta in testa dal primo all’ultimo metro. Più articolata l’affermazione del 2023, quando Bagnaia deve piegare la forte concorrenza di Marco Bezzecchi e Brad Binder, alfine superati. Abbagliante il successo del 2024, anno in cui Pecco realizza il Grande Slam (pole, vittoria sia nella Sprint che nel GP, giro veloce in gara).