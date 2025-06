MotoGP, i precedenti di Francesco Bagnaia ad Aragon. La “prima volta” non si scorda mai!

Per Francesco Bagnaia, il Gran Premio d’Aragon 2025 sarà il tredicesimo impegno agonistico sul tracciato di Alcañiz. Una pista alla quale è fortemente legato, poiché è stata teatro della sua prima affermazione in MotoGP.

Correva il 12 settembre 2021, giorno in cui Pecco ingaggiò battaglia con l’attuale compagno di squadra, Marc Marquez (all’epoca in Honda). Lo spagnolo attaccò continuamente il piemontese, bravissimo a rintuzzare ogni offensiva del rivale. El Trueno de Cervera alzò bandiera bianca all’ultimo giro, permettendo all’italiano di festeggiare un successo che si faceva attendere da tempo.

È stata, quella, l’unica vittoria di Bagnaia a MotorLand Aragon. Il solo altro risultato di rilievo in top-class è rappresentato dal secondo posto del 2022, quando venne battuto da Enea Bastianini (ai tempi su una Ducati meno evoluta con i colori del Team Gresini) al termine di un serrato duello.

Per il resto, solo delusioni. Fuori dalla zona punti nel 2019, doppio ritiro nel double header 2020 (caduta e rottura del motore) e altro ritiro nel 2024, quando fu scaraventato a terra da un tentativo di sorpasso quantomeno ottimista da parte di Alex Marquez, mentre i due lottavano per la terza piazza. Lo scorso anno, a Pecco disse male anche la Sprint (nono, dopo una partenza pessima).

Le classi formative non hanno regalato particolari soddisfazioni. Quattro presenze in Moto3, con un solo ingresso in zona punti (l’11° posto del 2015). In Moto2, si registra invece la decima posizione del 2017 e il secondo gradino del podio nel 2018, rivelatosi comunque un risultato utilissimo nella rincorsa al Mondiale cadetto, alfine vinto superando la concorrenza di Miguel Oliveira.