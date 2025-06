MotoGP, i precedenti di Bagnaia al Mugello. È sbocciato l’amore dopo un approccio complicato…

Francesco Bagnaia e il Mugello hanno un rapporto molto intenso, privo di vie di mezzo. Per Pecco, le gare nell’autodromo toscano non si sono mai risolte con un esito anonimo. O è andata tra il bene e il molto bene, oppure decisamente male. La dinamica curiosa è che questo rapporto vale per tutte le classi e ha sempre seguito lo stesso iter, ovvero un inizio negativo al quale hanno fatto seguito le soddisfazioni.

Quattro le presenze in Moto3, risoltesi con un piazzamento nelle retrovie nel 2013 e un ritiro nel 2014. Tuttavia, nel 2015 il piemontese si classifica quarto (all’epoca uno dei suoi migliori risultati in assoluto) e nel 2016 si issa sul gradino più basso del podio. Peraltro, in entrambi i casi, lotta concretamente per la vittoria, vedendosi battuto solo in volata.

L’esperienza in Moto2 comincia con una caduta (provocata da un contatto con Simone Corsi) nel 2017, alla quale segue il quarto posto del 2018. Quest’ultimo è però un piazzamento deludente, poiché significa essere il fanalino di coda del quartetto che si gioca il successo.

Arrivato poi in MotoGP, Bagnaia comincia con una caduta nel 2019, anno in cui è comunque in pieno apprendistato. Finisce a terra anche nel 2021, stavolta poco dopo la partenza e quando è in testa. Cionondimeno, Pecco ammette apertamente di essere sceso in pista turbato dalla notizia della morte di Jason Dupasquier, affermando che non si sarebbe dovuto correre.

La musica cambia radicalmente dal 2022, quando si impone perentoriamente, tenendo a bada Fabio Quartararo. Nel 2023 non ce n’è per nessuno, poiché il piemontese vince la Sprint del sabato e realizza il Grande Slam la domenica (pole, vittoria, giro veloce e gara in testa dal primo all’ultimo giro) senza che nessun avversario possa impensierirlo. Il dominio assoluto si ripete anche nel 2024, con back-to-back Sprint e Gran Premio, seppur senza partire dalla pole.

Questo significa che dal 2022 al 2024, Bagnaia è sempre passato per primo sotto la bandiera a scacchi di qualsiasi evento tenutosi al Mugello. Sia esso una Sprint o un Gran Premio. Siamo, dunque, a 5 successi complessivi in serie.