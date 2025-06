MotoGP, GP Olanda 2025 su TV8: orari in chiaro fine settimana, qualifiche e gara

Domenica 29 giugno sarà il giorno in cui andrà in scena l’edizione 2025 del Dutch Tourist Trophy, ovverosia l’equivalente del Gran Premio d’Olanda di MotoGP. In realtà, l’evento non ha mai assunto tale denominazione, rimanendo fedele alla sua tradizione. Assen ha dovuto cambiare quasi tutto nel corso del tempo, ma ancora non ha ceduto la propria identità semantica.

Il circuito del Drenthe ha dovuto adeguarsi all’evoluzione del Motomondiale, amputando una parte del proprio lay-out (il fascinoso anello nord) e modificando tutta una serie di caratteristiche della sede stradale (su tutte il banking o addirittura abolito). Snaturata, per non dire vilipesa, Assen mantiene tuttavia inalterato il suo prestigio. Vincere qui vale più che in altri contesti.

Nel 2024, in MotoGP Francesco Bagnaia realizzò una doppietta, vincendo sia la Sprint che il Gran Premio. Per quanto riguarda le classi inferiori, affermazioni di Ai Ogura (Moto2) e Ivan Ortolà (Moto3). Va rimarcato come la tappa olandese segnerà il ritorno in azione del Campionato di MotoE, fermo ormai da Le Mans. Il programma sarà dunque più fitto del solito.

MOTOGP – PROGRAMMA ASSEN 2025

VENERDÌ 27 GIUGNO (ORARI ITALIANI)

Ore 08:30-08:45, MotoE, Pre-Qualifiche (I)

Ore 09:00-09:35, Moto3, Prove libere (I)

Ore 09:50-10:30, Moto2, Prove libere (I)

Ore 10:45-11:30, MotoGP, Prove libere (I)

Ore 12:35-12:50, MotoE, Pre-Qualifiche (II)

Ore 13:15-13:50, Moto3, Pre-Qualifiche

Ore 14:05-14:45, Moto2, Pre-Qualifiche

Ore 15:00-16:00, MotoGP, Pre-Qualifiche

Ore 17:00-17:10, MotoE, Qualifiche – Q1

Ore 17:20-17:30, MotoE, Qualifiche – Q2

SABATO 28 GIUGNO (ORARI ITALIANI)

Ore 08:40-09:10, Moto3, Prove libere (II)

Ore 09:25-09:55, Moto2, Prove libere (II)

Ore 10:10-10:40, MotoGP, Prove libere (II)

Ore 10:50-11:05, MotoGP, Qualifiche – Q1

Ore 11:15-11:30, MotoGP, Qualifiche – Q2

Ore 12:15, MotoE, GARA-1

Ore 12:50-13:05, Moto3, Qualifiche – Q1

Ore 13:15-13:30, Moto3, Qualifiche – Q2

Ore 13:45-14:00, Moto2, Qualifiche – Q1

Ore 14:10-14:25, Moto2, Qualifiche – Q2

Ore 15:00, MotoGP, SPRINT

Ore 16:10, MotoE, GARA-2

DOMENICA 29 GIUGNO (ORARI ITALIANI)

Ore 09:40, Warm-up (Solo MotoGP)

Ore 11:00, GRAN PREMIO MOTO3

Ore 12:15, GRAN PREMIO MOTO2

Ore 14:00, GRAN PREMIO MOTOGP

MOTOGP – PALINSESTO OLANDA 2025 IN TV

TV IN CHIARO – Il canale TV8 (125 SKY, 8 DT) trasmetterà gratuitamente e in diretta sia le qualifiche che la Sprint del sabato. Il Gran Premio della domenica sarà invece proposto solo in differita. Non ci sarà modo di seguire prove libere e warm-up.

TV A PAGAMENTO – Il canale monotematico Sky Sport MotoGP (208) trasmetterà in diretta ogni turno del Dutch Tourist Trophy. Il canale generalista Sky Sport Uno (201) avrà a sua volta modo di proporre la medesima programmazione, salvo differenti scelte editoriali dell’azienda.

STREAMING – L’evento olandese potrà essere seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata a chi possiede un abbonamento Sky) e attraverso il servizio streaming on demand NOW. Inoltre sarà possibile vedere TV8 anche tramite il sito internet TV8.it.

DIRETTA SCRITTA – OA Sport vi proporrà la diretta scritta di tutti i turni del Dutch Tourist Trophy, dalla prima sessione di prove libere alla bandiera a scacchi della gara.

PROGRAMMA TV8

SABATO 28 GIUGNO (ORARI ITALIANI)

Ore 10:50-11:30, Diretta Qualifiche MotoGP

Ore 12:50-13:30, Diretta Qualifiche Moto3

Ore 13:45-14:25, Diretta Qualifiche Moto2

Ore 15:00 Diretta SPRINT MotoGP

DOMENICA 29 GIUGNO (ORARI ITALIANI)

Ore 13:00, Differita GRAN PREMIO Moto3

Ore 14:15, Differita GRAN PREMIO Moto2

Ore 16:00, Differita GRAN PREMIO MotoGP