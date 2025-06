MotoGP, GP Olanda 2025: risultati e classifica pre-qualifiche. Bagnaia davanti a Marc Marquez, Quartararo svetta

Fabio Quartararo ha firmato il miglior tempo nelle pre-qualifiche del GP d’Olanda, tappa del Mondiale MotoGP che va in scena sul circuito di Assen. Il centauro francese ha stampato un brillante 1:31.156 in sella alla Yamaha, precedendo così la Ducati Gresini di Alex Marquez di 102 millesimi e la KTM di Pedro Acosta di 0.193. Il migliore degli italiani è Marco Bezzecchi, buon quarto con la Aprilia a 0.196 dalla vetta.

Le due Ducati ufficiali si trovano a inseguire: Francesco Bagnaia è quinto a 0.254 ed è riuscito a mettere la testa davanti a Marc Marquez. Il leader del Mondiale, reduce dalla doppietta del Mugello, è sesto a 0.299 da Quartararo e ha preceduto la Ducati VR46 di Fabio Di Giannantonio. I primi dieci classificati si sono meritati l’accesso diretto al Q2 delle qualifiche, dunque pass anche per Maverick Vinales, Franco Morbidelli e Johann Zarco.

Nessun big è stato costretto al Q1, dove verranno messi in palio gli ultimi due tagliandi per il Q2 che determinerà le prime quattro file della griglia di partenza per Sprint Race e Gran Premio: si sfideranno tra gli altri Raul Fernandez, Fermin Aldeguer, Alex Rins, Miguel Oliveira, Enea Bastianini, Jack Miller, Joan Mir, Brad Binder, Lorenzo Savadori, Ai Ogura. Di seguito la classifica delle pre-qualifiche del GP d’Olanda, che va in scena sul circuito di Assen.

CLASSIFICA PRE-QUALIFICHE GP OLANDA MOTOGP 2025

1 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 1’31.156 28 29 305.2

2 73 Alex MARQUEZ SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’31.258 15 17 0.102 0.102 310.6

3 37 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’31.349 29 29 0.193 0.091 313.0

4 72 Marco BEZZECCHI ITA Aprilia Racing APRILIA 1’31.352 27 29 0.196 0.003 310.6

5 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’31.410 22 23 0.254 0.058 309.8

6 93 Marc MARQUEZ SPA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’31.455 22 24 0.299 0.045 309.0

7 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 1’31.528 21 26 0.372 0.073 311.4

8 12 Maverick VIÑALES SPA Red Bull KTM Tech3 KTM 1’31.604 25 26 0.448 0.076 308.3

9 21 Franco MORBIDELLI ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 1’31.748 19 21 0.592 0.144 308.3

10 5 Johann ZARCO FRA CASTROL Honda LCR HONDA 1’31.776 26 26 0.620 0.028 307.5

11 25 Raul FERNANDEZ SPA Trackhouse MotoGP Team APRILIA 1’31.777 28 28 0.621 0.001 309.0

12 54 Fermin ALDEGUER SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’31.805 15 17 0.649 0.028 308.3

13 42 Alex RINS SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 1’31.831 23 28 0.675 0.026 306.0

14 88 Miguel OLIVEIRA POR Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 1’31.942 22 24 0.786 0.111 308.3

15 23 Enea BASTIANINI ITA Red Bull KTM Tech3 KTM 1’31.953 19 19 0.797 0.011 311.4

16 43 Jack MILLER AUS Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 1’31.992 25 28 0.836 0.039 308.3

17 36 Joan MIR SPA Honda HRC Castrol HONDA 1’32.023 30 30 0.867 0.031 306.7

18 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’32.366 28 28 1.210 0.343 309.8

19 32 Lorenzo SAVADORI ITA Aprilia Racing APRILIA 1’32.452 21 22 1.296 0.086 310.6

20 79 Ai OGURA JPN Trackhouse MotoGP Team APRILIA 1’32.617 10 21 1.461 0.165 306.7

21 35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda LCR HONDA 1’33.114 20 21 1.958 0.497 306.7

22 41 Aleix ESPARGARO SPA Honda HRC Castrol HONDA 1’33.249 15 17 2.093 0.135 306.7