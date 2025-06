MotoGP, GP Olanda 2025: risultati e classifica FP1. Marc Marquez svetta ad Assen con caduta, 4° Bagnaia

Calato il sipario sulla prima sessione di prove libere del GP d’Olanda, decima tappa del Mondiale 2025 di MotoGP. Sul mitico tracciato di Assen, piloti e team hanno lavorato alacremente per trovare la quadra e testare i mezzi in vista delle pre-qualifiche che definiranno il quadro dei qualificati alla Q1 e alla Q2, già un momento importante del fine-settimana.

Ci si chiedeva quale versione di Francesco Bagnaia si sarebbe vista in pista. Pecco, reduce dal deludente quarto posto del Mugello, andava in cerca di soluzioni su un layout che spesso ne ha esaltato la guida. In passato, però, la stabilità sull’anteriore era tale che il piemontese riuscisse a fare una discreta differenza rispetto alla concorrenza, cosa che in questo campionato non si è verificata.

Un Mondiale dominato finora da Marc Marquez, compagno di squadra di Pecco in Ducati, e decisamente più performante con la GP25. Lo spagnolo ha saputo plasmare il proprio stile di guida su questa moto e i riscontri sono stati finora eccezionali. Nell’Università del Motociclismo c’era su curiosità, volendo capire se anche in questo fine-settimana si assisterà a un soliloquio.

Marquez, nonostante una caduta, è stato il più veloce a precedere il connazionale sulla KTM Tech3, Maverick Vinales, e il tris d’Italiani formato da Marco Bezzecchi (Aprilia), Francesco Bagnaia (Ducati) e Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46).

RISULTATI E CLASSIFICA FP1 GP OLANDA MOTOGP 2025

1 93 Marc MARQUEZ SPA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’32.216 12 13 309.0

2 12 Maverick VIÑALES SPA Red Bull KTM Tech3 KTM 1’32.529 18 20 0.313 0.313 309.8

3 72 Marco BEZZECCHI ITA Aprilia Racing APRILIA 1’32.570 20 21 0.354 0.041 312.2

4 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’32.609 16 21 0.393 0.039 314.6

5 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 1’32.889 17 18 0.673 0.280 308.3

6 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 1’32.956 12 21 0.740 0.067 304.4

7 73 Alex MARQUEZ SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’33.115 16 17 0.899 0.159 308.3

8 5 Johann ZARCO FRA CASTROL Honda LCR HONDA 1’33.144 19 19 0.928 0.029 307.5

9 54 Fermin ALDEGUER SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’33.149 19 19 0.933 0.005 307.5

10 42 Alex RINS SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 1’33.151 20 21 0.935 0.002 309.0

11 37 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’33.181 14 19 0.965 0.030 309.0

12 25 Raul FERNANDEZ SPA Trackhouse MotoGP Team APRILIA 1’33.231 21 22 1.015 0.050 305.2

13 21 Franco MORBIDELLI ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 1’33.264 17 20 1.048 0.033 302.9

14 43 Jack MILLER AUS Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 1’33.339 13 20 1.123 0.075 303.7

15 88 Miguel OLIVEIRA POR Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 1’33.378 18 19 1.162 0.039 307.5

16 36 Joan MIR SPA Honda HRC Castrol HONDA 1’33.423 18 18 1.207 0.045 306.0

17 23 Enea BASTIANINI ITA Red Bull KTM Tech3 KTM 1’33.615 19 21 1.399 0.192 307.5

18 32 Lorenzo SAVADORI ITA Aprilia Racing APRILIA 1’33.622 18 20 1.406 0.007 305.2

19 79 Ai OGURA JPN Trackhouse MotoGP Team APRILIA 1’33.823 14 18 1.607 0.201 304.4

20 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’33.923 20 21 1.707 0.100 311.4

21 41 Aleix ESPARGARO SPA Honda HRC Castrol HONDA 1’34.295 15 20 2.079 0.372 307.5

22 35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda LCR HONDA 1’34.809 18 19 2.593 0.514 306.7