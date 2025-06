MotoGP, GP Olanda 2025: programma, orari, tv, streaming, guida SKY e TV8

Prosegue senza soluzioni di continuità il Motomondiale 2025. Dopo la splendida tappa del Mugello, le due ruote si preparano per vivere un altro evento da non perdere, ovvero il Gran Premio di Olanda, nono appuntamento della stagione. Si gareggerà sulla “Università delle moto”, ovvero il tracciato di Assen, una di quelle piste sulle quali tutti vogliono vincere e lasciare il proprio segno.

Ci attende una tappa di capitale importanza per le tre categorie. La classe regina arriva all’evento con Marc Marquez sempre più in controllo dopo la doppietta del Mugello. Il Cabroncito, infatti, comanda con 270 punti contro i 240 del fratello Alex, mentre al terzo posto troviamo Francesco “Pecco” Bagnaia ormai distante 110 lunghezze dalla vetta. Quarto Franco Morbidelli a quota 128 davanti a Fabio Di Giannantonio quinto con 120.

Passando alla Moto2, invece, Manuel Gonzalez è al comando con 143 punti e 9 lunghezze di margine su Aron Canet, con Diogo Moreira al terzo posto con 103 punti, mentre è quarto Barry Baltus con 94. Nella classe più leggera, infine, José Antonio Rueda è saldamente in controllo con 162 punti contro i 106 di Angel Piqueras ed i 105 di Alvaro Carpe.

Come seguire l’evento in tv? Il fine settimana del Gran Premio di Olanda sarà trasmesso in diretta esclusiva da Sky Sport per mezzo dei canali Sky Sport MotoGP (208) che trasmetterà l’interna programmazione. Su Sky Sport 1 (201), invece, saranno disponibili qualifiche e gare. Su TV8 (125 di Sky e 8 dgt) saranno visibili live ed in chiaro qualifiche e Sprint Race, mentre le tre gare domenicali saranno in differita. In streaming si potrà seguire su NOW e SkyGO. OA Sport, come sempre, vi garantirà le DIRETTE LIVE scritte della classe regina e delle gare di Moto2 e Moto3.

PROGRAMMA GP OLANDA 2025 MOTOMONDIALE

Venerdì 27 giugno

Ore 08.30-08.45 Prove libere 1 MotoE

Ore 09.00-09.35 Prove libere 1 Moto3

Ore 09.50-10.30 Prove libere 1 Moto2

Ore 10.45-11.30 Prove libere 1 MotoGP

Ore 12.35-12.50 Prove libere 2 Moto£

Ore 13.15-13.50 Pre-qualifiche Moto3

Ore 14.05-14.45 Pre-qualifiche Moto2

Ore 15.00-16.00 Pre-qualifiche MotoGP

Ore 17.00-17.10 Qualifiche 1 MotoE

Ore 17.20-17.30 Qualifiche 2 MotoE

Sabato 28 giugno

Ore 08.40-09.10 Prove libere 2 Moto3

Ore 09.25-09.55 Prove libere 2 Moto2

Ore 10.10-10.40 Prove libere 2 MotoGP

Ore 10.50-11.05 Qualifiche 1 MotoGP

Ore 11.15-11.30 Qualifiche 2 MotoGP

Ore 12.15 Gara-1 MotoE

Ore 12.50-13.05 Qualifiche 1 Moto3

Ore 13.15-13.30 Qualifiche 2 Moto3

Ore 13.45-14.00 Qualifiche 1 Moto2

Ore 14.10-14.25 Qualifiche 2 Moto2

Ore 15.00 Sprint Race MotoGP

Ore 16.10 Gara-2 MotoE

Domenica 29 giugno

Ore 09.40-09.50 Warm-up

Ore 11.00 Gara Moto3

Ore 12.15 Gara Moto2

Ore 14.00 Gara MotoGP