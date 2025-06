MotoGP, GP Italia 2025: programma, orari, tv, streaming. Calendario 20-22 giugno

È nuovamente race-week per la MotoGP, che si sposta sull’iconico circuito del Mugello per disputare il Gran Premio d’Italia 2025, nono appuntamento del Motomondiale. Marc Marquez, vincitore del GP di Aragon, continua ad essere il dominatore assoluto della classifica piloti, e proverà a sfruttare anche il weekend italiano per avvicinarsi al suo settimo Mondiale nella classe regina.

Il GP d’Italia verrà trasmesso in diretta televisiva sui canali Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e NOW Tv. TV8 e TV8.it trasmetteranno in diretta live le qualifiche delle tre categorie e le gare di domenica. OA Sport vi offrirà invece le DIRETTE LIVE testuali di tutto il weekend.

GP ITALIA MOTOGP 2025

Venerdì 20 giugno

Ore 9.00-9.35, Moto3, Prove Libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport MotoGP (208).

Ore 9.50-10.30, Moto2, Prove Libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport MotoGP (208).

Ore 10.45-11.30, MotoGP, Prove Libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport MotoGP (208).

Ore 13.15-13.50, Moto3, Pre-qualifiche – Diretta tv su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport MotoGP (208).

Ore 14.05-14.45, Moto2, Pre-qualifiche – Diretta tv su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport MotoGP (208).

Ore 15.00-16.00, MotoGP, Pre-qualifiche – Diretta tv su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport MotoGP (208).

Sabato 21 giugno

Ore 8.40-9.10, Moto3, Prove Libere 2 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport MotoGP (208).

Ore 9.25-9.55, Moto2, Prove Libere 2 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport MotoGP (208).

Ore 10.10-10.40, MotoGP, Prove Libere 2 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport MotoGP (208).

Ore 10.50-11.05, MotoGP, Q1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208), TV8.

Ore 11.15-11.30, MotoGP, Q2 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208),TV8.

Ore 12.50-13.05, Moto3, Q1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208),TV8.

Ore 13.15-13.30, Moto3, Q2 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208),TV8.

Ore 13.45-14.00, Moto2, Q1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208),TV8.

Ore 14.10-14.25, Moto2, Q2 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208),TV8.

Ore 15.00, MotoGP, Sprint Race – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208), TV8.

Domenica 22 giugno

Ore 9.40-9.50, MotoGP, Warm Up – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

Ore 11.oo, Moto3, Gara – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208),TV8.

Ore 12.15, Moto2, Gara – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208),TV8.

Ore 14.00, MotoGP, Gara – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208),TV8.

PROGRAMMA GP ITALIA MOTOGP 2025: COME SEGUIRLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208),; TV8 in diretta le qualifiche e le gare delle tre categorie.

Diretta streaming: SkyGo, NOW Tv, TV8.it

Diretta Live testuale: OA Sport

MOTOGP SU TV8

Sabato 21 giugno

Ore 10.50-11.05, MotoGP, Q1 – Diretta tv in chiaro

Ore 11.15-11.30, MotoGP, Q2 – Diretta tv in chiaro

Ore 12.50-13.05, Moto3, Q1 – Diretta tv in chiaro

Ore 13.15-13.30, Moto3, Q2 – Diretta tv in chiaro

Ore 13.45-14.00, Moto2, Q1 – Diretta tv in chiaro

Ore 14.10-14.25, Moto2, Q2 – Diretta tv in chiaro

Ore 15.00, MotoGP, Sprint Race – Diretta tv in chiaro

Domenica 22 giugno

Ore 11.oo, Moto3, Gara – Diretta tv in chiaro

Ore 12.15, Moto2, Gara – Diretta tv in chiaro

Ore 14.00, MotoGP, Gara – Diretta tv in chiaro