MotoGP, GP Aragon 2025. Rivale cercasi per Marc Marquez, gran favorito per fare en plein

Sabato 7 giugno, il tracciato di Alcañiz sarà teatro delle qualifiche e della gara Sprint del Gran Premio d’Aragona di MotoGP, ottava delle ventidue tappe del Motomondiale 2025. Sulla base di quanto visto nelle prove di ieri, tutti i favori del pronostico vanno a Marc Marquez, storicamente a suo agio in questo autodromo ed estremamente competitivo anche nell’edizione corrente.

I valori, bene o male, non si discostano da quelli espressi dalla classifica iridata. Il più vicino a El Trueno de Cervera è il fratello Alex, che però ha ammesso di essere già al limite, avendo viceversa l’impressione che l’hermano mayor abbia del margine ulteriore da mettere in pista. Francesco Bagnaia ribadisce tutte le sue difficoltà di adattamento alla GP25 ed è lontano dai due spagnoli.

Rivale per Marc Marquez cercasi? Ebbene sì, il trentaduenne catalano si propone come il grande favorito per fare en plein, anche perchè la Yamaha che tanto aveva bene impressionato tra Jerez e Silverstone, qui appare in disarmo. Fabio Quartararo, autore delle ultime tre pole position, dovrà addirittura partire dal Q1. Il medesimo discorso vale per Marco Bezzecchi, convinto di poter dire la sua sul passo, ma poco incisivo sul giro secco.

Ieri hanno sorpreso le KTM. Fuoco di paglia, oppure è l’azienda austriaca è “l’anti Ducati” dell’Aragona? Certo, parlare di “anti-Ducati” è piuttosto altisonante, ma vale la pena dare un po’ di fiducia a chi avrebbe bisogno di risultati per garantirsi un futuro agonistico oltre il 2026, attuale “data di scadenza” dell’impegno della Casa di Mattighofen, le cui finanze sono disastrate.

In realtà, uscendo dal branco di Borgo Panigale, chi ha convinto maggiormente sono i piloti Honda. Oltre al sempreverde Johann Zarco, si è rivisto in forma solida anche Joan Mir, da troppo tempo tramutatosi in un ectoplasma. Una rondine non fa primavera ed è oggi il giorno giusto per avvistarne altre.