MotoGP, GP Aragon 2025: programma, orari, tv, streaming. Calendario 6-8 giugno al MotorLand

Nel week end del 6-8 giugno il Motomondiale tornerà in scena in Spagna, per il GP di Aragon. Su uno dei tracciati più tecnici del calendario iridato, si riprenderà a competere e sul circuito iberico i piloti e squadre dovranno trovare la quadra. Una pista particolare per l’interpretazione che richiede e, nello stesso tempo, la particolare messa a punto.

Si torna a fare sul serio, dunque, e in MotoGP Marc Marquez vuol confermarsi il più grande interprete del tracciato spagnolo. Il campione di Cervera si presenta ai nastri di partenza in vetta alla classifica mondiale con 196 punti, 24 in più del fratello Alex e con 72 lunghezze di margine su Francesco Bagnaia.

Una situazione complicata per Pecco, che continua a soffrire in sella alla sua Ducati di assenza di feeling con l’avantreno, causa di errori e di tanta delusione. Vedremo se anche in Spagna l’Aprilia batterà un colpo, come fatto con Marco Bezzecchi a Silverstone, o se sarà la Yamaha col francese Fabio Quartararo a voler dare un’ulteriore dimostrazione della propria crescita.

Il GP di Aragon, ottavo appuntamento del Motomondiale 2025, sarà trasmesso in diretta televisiva dai canali di Sky Sport, ovvero Sky Sport MotoGP (208) e Sky Sport Uno (201); in streaming su SkyGo e su NOW. TV8 e TV8.it copriranno televisivamente in diretta e in streaming l’evento, con le qualifiche delle tre categorie e la Sprint Race di MotoGP, mentre in differita le gare domenicali. OA Sport vi offrirà le DIRETTE LIVE testuali di tutto il week end.

GP ARAGON MOTOGP 2025

Venerdì 6 giugno

Ore 09.00-09.35, Moto3, Prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

Ore 09.50-10.30, Moto2, Prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

Ore 10.45-11.30, MotoGP, Prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

Ore 13.15-13.50, Moto3, Pre-qualifiche – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

Ore 14.05-14.45, Moto2, Pre-qualifiche – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

Ore 15.00-16.00, MotoGP, Pre-qualifiche – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

Sabato 7 giugno

Ore 08.40-09.10, Moto3, Prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

Ore 09.25-09.55, Moto2, Prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

Ore 10.10-10.40, MotoGP, Prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

Ore 10.50-11.05, MotoGP, Q1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208), TV8.

Ore 11.15-11.30, MotoGP, Q2 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208), TV8.

Ore 12.50-13.05, Moto3, Q1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208), TV8.

Ore 13.15-13.30, Moto3, Q2 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208), TV8.

Ore 13.45-14.00, Moto2, Q1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208), TV8.

Ore 14.10-14.25, Moto2, Q2 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208), TV8.

Ore 15.00, MotoGP, Sprint – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208), TV8.

Domenica 8 giugno

Ore 09.40-09.50, MotoGP, Warm Up – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

Ore 11.00, Moto3, Gara – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

Ore 12.15, Moto2, Gara – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

Ore 14.00, MotoGP, Gara – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

PROGRAMMA GP ARAGON MOTOGP 2025: COME SEGUIRLO IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208); TV8 trasmetterà in chiaro le dirette delle qualifiche delle tre classi e della Sprint Race di MotoGP; in differita le gare domenicali.

Diretta streaming: SkyGo, NOW; TV8.it trasmetterà in chiaro le dirette delle qualifiche delle tre classi e della Sprint Race di MotoGP; in differita le gare domenicali.

Diretta testuale: OA Sport

MOTOGP SU TV8

Sabato 7 giugno

Ore 10.50-11.05, MotoGP, Q1 – Diretta tv in chiaro

Ore 11.15-11.30, MotoGP, Q2 – Diretta tv in chiaro

Ore 12.50-13.05, Moto3, Q1 – Diretta tv in chiaro

Ore 13.15-13.30, Moto3, Q2 – Diretta tv in chiaro

Ore 13.45-14.00, Moto2, Q1 – Diretta tv in chiaro

Ore 14.10-14.25, Moto2, Q2 – Diretta tv in chiaro

Ore 15.00, MotoGP, Sprint – Diretta tv in chiaro

Domenica 8 giugno

*Ore 18.35, Moto3, Gara – Differita tv in chiaro

*Ore 20.05, Moto2, Gara – Differita tv in chiaro

*Ore 21.35, MotoGP, Gara – Differita tv in chiaro

*orari soggetti a variazioni