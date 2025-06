MotoGP, GP Aragon 2025. Marc Marquez senza avversari? Lo spettacolo verrà dato da Bezzecchi…

Alle ore 14.00 di domenica 8 giugno prenderà il via il Gran Premio d’Aragona, ottavo atto di un Mondiale MotoGP sempre più indirizzato verso Marquez. Verosimilmente Marc. Difatti, più si susseguono le gare, più si fa concreta l’impressione che se non sarà il trentaduenne spagnolo a fregiarsi dell’Iride, questo possa andare al fratello Alex, ormai l’unico ancora (relativamente) in scia al El Trueno de Cervera.

Ieri, nella Sprint, l’esperto portacolori del Team factory Ducati ha conseguito il successo nonostante una partenza rivedibile, rispettando appieno il pronostico della vigilia. Ovviamente, il catalano parte come grande favorito anche nell’odierno GP vero e proprio, nel quale vorrà tornare al successo pieno dopo quasi due mesi (tra un imprevisto e l’altro, non passa per primo sotto la bandiera a scacchi di una gara lunga da Lusail).

Il sistema di punteggio tiene ancora a galla il più giovane dei due Marquez, che nonostante venga battuto a ripetizione dall’hermano mayor, si trova a -27 dal battistrada della classifica generale. Un ritardo ancora colmabile, mentre si fa sempre più pesante quello di Francesco Bagnaia, per il quale si può parlare a ragion veduta di profonda crisi.

Pecco è irriconoscibile, essendo letteralmente diventato l’ombra di sé stesso. Ormai la controprestazione è la norma e il 12° posto di ieri rappresenta la quinta prova deficitaria consecutiva. Sostanzialmente, dopo Jerez de la Frontera, il ventottenne piemontese ha raccolto la miseria di 4 punti, sprofondando a -84 dal compagno di squadra.

Più che di una svolta, oggi c’è bisogno di un repentino salto carpiato. Un’evoluzione che avrebbe del miracoloso, perché la competitività di Bagnaia è scemata al punto tale da vederlo addirittura minacciato da Franco Morbidelli nella graduatoria iridata! La speranza è l’ultima a morire, come si suole dire. Però è doveroso essere razionali, senza vendere lucciole per lanterne. Qualsiasi risultato positivo per Pecco nella giornata odierna, sarebbe una grande sorpresa.

Per il resto, occhio a Marco Bezzecchi. Partirà dalle retrovie, ma senza dubbio si prodigherà in una generosa rimonta. Ieri, nella Sprint, è passato da ventesimo a ottavo. Oggi riuscirà a far meglio? Lottare per il podio sarebbe utopistico, ma di sicuro il riminese saprà far divertire lo spettatore.